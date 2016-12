Das Neves: "nadie me invitó a la Casa Rosada, yo también sé timbrear"

Esta tarde, el gobernador Mario Das Neves en Casa de Gobierno brindó una conferencia de prensa en la que resumió las gestiones realizadas en Buenos Aires, en torno al tema de Impuesto a las Ganancias y el Decreto de Necesidad y Urgencia por los reembolsos de Puertos Patagónicos.

Para Das Neves el rechazo conseguido, el debate por ganancias y la convocatoria abierta al Presidente forman parte de un posicionamiento fuerte y consciente de parte de la provincia. "Ayer me sentí pleno – sentenció - porque llevamos a Chubut al centro de la escena política nacional y dimos la postura firme en temas centrales", dijo. En este contexto, el mandatario reconoció que la provincia se debe mostrar solidaria frente a las necesidades federales, no obstante indicó que para avanzar también se debe ser equitativo.

El mandatario además, señaló que no permitirán que las festividades de fin de año dejen a un lado los temas que preocupan a la gente de la provincia, la crisis textil y petrolera son temas que tendrán continuidad en la agenda con el gobierno nacional. "El dos de enero volveremos a plantear el tema textil", indicó. Y el próximo jueves habrá reuniones por el tema petrolero con dirigentes sindicales, empresarios y autoridades de Nación.

Uno de los momentos de su discurso más aplaudido fue cuando le respondió a quienes critican la postura que se tomó frente al gobierno nacional después de una larga "primavera" que llevó a ministros nacionales a visitar la provincia en reiteradas ocasiones. "Para los que se alarman cuando fijo posicionamiento les quiero decir que no soy un loco, yo fui a decir lo que sentíamos nosotros", recalcó. Producto del encuentro con otros gobernadores aseguró Das Neves que quedó planteada la necesidad de una convocatoria abierta a Macri.

En este tramo de su discurso, Das Neves indicó que el gobierno nacional se maneja de manera "centralista", sin embargo sostuvo que no se siente defraudado por las últimas decisiones que se tomaron.

El gobernador además aprovechó a explicar el posicionamiento que adoptó el ministro de Economía de la Provincia Pablo Oca, quien firmó un documento junto a todos los ministros del país, rechazando el mismo proyecto por "Impuesto a las ganancias" que el Gobernador apoyaba. "Leí en algunos medios que dicen que el ministro (Oca) me desautorizó, eso es una locura. Me llamó cuando estaba en la reunión de ministros preguntándome por el posicionamiento y le dije que firme, sino seríamos los únicos de todo el país en no firmar", argumentó echando por tierra una desobediencia.