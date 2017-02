Das Neves: "pensamos en la gente y en no perder trabajos"

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, se refirió a la reunión de la que formará parte mañana en Buenos Aires de la "Mesa de Energía" y afirmó que "vamos a seguir exigiendo".

Detalló que mañana culminará la ronda de encuentros "terminamos a la tarde con una reunión de la mesa de energía Chubut para seguir avanzando, para seguir exigiendo".

Indicó que "en estos últimos 60 días las únicas favorecidas fueron las operadoras en todo sentido".

El mandatario manifestó que "desde la derogación del decreto de reembolsos y su correlato con la cantidad de trabajadores que tienen, tanto la actividad pesquera, de hidrocarburos como la de aluminio, queremos explicarles claramente a los operadores de hidrocarburos que son 78 millones de dólares que por este decreto ellos van a seguir percibiendo".

"Y si el decreto se caía, y no habían hecho absolutamente nada, siempre tenemos que ser nosotros, la gilada, los que ponemos la cara, que no tenemos problemas porque pensamos en la gente y en no perder trabajos", indicó.

"Pero también les vamos a decir que en las retenciones por exportación, que las quitaron, y el aumento del 8% en la nafta, que algunas de las operadoras tienen estaciones como Axion Energy y PAE, han tenido ingresos como para garantizar producción y mantener la estabilidad de trabajo", puntualizó el mandatario.

Además "en YPF tenemos una dura disputa porque todos los recursos que estamos viendo, los movimientos de caja que estamos viendo, están direccionados a Neuquén", afirmó y agregó que "lo que es una Vaca Muerta es para los trabajadores porque van a seguir echando gente. Ya echaron varios miles de trabajadores y van a seguir".

Asimismo, el mandatario provincial se reunirá con funcionarios nacionales para avanzar en soluciones para el sector textil. Además detalló los casos de las empresas que se encuentran con graves problemas y manifestó que "serán planteados y presentaremos las carpetas correspondientes".

"Vamos a tener una reunión importante por el tema textil, con el ministro de Trabajo de Nación, Jorge Triaca, pero también con funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio" y agregó que "queremos ir definiendo algunas cuestiones que ya avanzamos con el Ministerio de Trabajo respecto a los trabajadores".

Detalló además que "hoy a la mañana hablamos con YPF para que resuelva definitivamente el problema de los trabajadores de SP de Comodoro Rivadavia, estamos tratando de tomar contacto con la gente de Cerámica San Lorenzo de Puerto Madryn, parece que hay interés en la venta, pero en el medio son ciento y pico de trabajadores y según el dato que tenemos querían reducirlo a 50. Por eso también eso va a estar en la carpeta y lo vamos a tratar".