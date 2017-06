Das Neves pidió transparencia en el manejo de los 100 millones

El gobernador Mario Das Neves reiteró ayer sus cuestionamientos al aumento de los servicios que presta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), a la que acusó de administrar mal los recursos. El “tarifazo” del 75% en la energía eléctrica y del 60% en agua y cloacas fue avalado en la noche del jueves por el Concejo Deliberante, a cuyos integrantes el mandatario también les reclamó que adopten las decisiones con responsabilidad y seriedad.Lo cierto es que el aumento en los servicios trajo varias polémicas porque solo lo votó en forma unánime el Frente para la Victoria, ya que de los dos concejales de Chubut Somos Todos solo Ricardo Gaitán levantó la mano, mientras Norma Contreras votó en contra. Entre los radicales de la Alianza Cambiemos, en tanto, José Gaspar y Pablo Martínez votaron a favor y Cristina Cejas se abstuvo. Un par de días después se expidió el Comité Departamental de la UCR para expresar su oposición a todo lo que signifique golpear más el bolsillo de los comodorenses, sobre todo luego del temporal que tanto daño causó entre el 29 de marzo y el 8 de abril.DAS NEVES CRITICOEn el acto en el que se firmó el contrato para la renovación de redes cloacales en Trelew, Das Neves se refirió al aumento de los servicios de la SCPL, sobre todo el eléctrico porque se produce "en un momento muy duro y delicado de la comunidad".Luego de precisar que por la caída de regalías este año la provincia perderá ingresos por más de 2.000 millones de pesos, Das Neves insistió en el que el incremento de los servicios en Comodoro “es una aberración” y lamentó que la cooperativa “lo único que haya hecho fue endeudarse, total luego tiene senadores y diputados que trabajan para solucionar ese problema. Mientras tanto la comunidad de Comodoro Rivadavia se desangra".El titular del Ejecutivo provincial aseguró que “la cooperativa lo único que hace es endeudarse y aumentar los servicios. Las obras y redes las hacemos nosotros, así es fácil. Casi diría que nos den la administración y listo porque lo que hay es un problema de administración”.En tono firme, el mandatario provincial pidió que “se hagan bien los números” y que “el usuario deje de ser siempre el castigado, recibiendo tarifas que no puede pagar. Estas cosas hay que reveerlas. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, entre ellos los concejales que no pueden avalar esas subas".MANEJO CLARO DE LOS 100 MILLONESDas Neves también cuestionó el manejo de los primeros 20 millones, de los 100 que se enviarán desde el Estado Provincial, para atender la situación de los vecinos damnificados por el temporal."Hicimos un gran esfuerzo, luego de trabajar con algunos diputados del Frente para la Victoria, para otorgar estos 100 millones de pesos, pero hay que ser responsables y claros en el manejo de esos fondos”, sostuvo.En ese sentido, el gobernador indicó que “ayer (por el lunes) me enteré de que los primeros 20 millones de pesos los va a manejar una sola persona, que será responsable de entregar los subsidios. Nosotros vamos a exigir un listado de beneficiarios y lo haremos público porque todos tienen que saber quién recibe este dinero. Queremos conocer su nombre, verle la cara y que no haya ningún vivo haciendo negocios con esto”."YPF ES UNA GRAN MENTIRA"El gobernador también se refirió al retiro de la Pepsi y de Cerámica San Lorenzo de la zona del valle, lo cual le dio pie a cuestionar a algunos gremios y también al gobierno de Santa Cruz por no realizar gestiones por “los problemas que está generando YPF”.“Si los empresarios pagan las indemnizaciones no se puede hacer nada. Distinto fue el caso de los delincuentes de Guilford, que todavía no pagaron nada, y de SP, situación que pudimos revertir a través de la judicialización en la que, a diferencia de Santa Cruz, trabajamos mucho”, apuntó."En realidad nunca vi a Santa Cruz reclamar nada de SP y en relación a YPF, que es una gran mentira y está peor que cuando estaba privatizada. YPF la manejan tres o cuatro vivos, en contubernio con (Juan José) Aranguren que solo piensa en Vaca muerta”, concluyó.