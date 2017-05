El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 18 mayo 2017 Das Neves propone un Fondo Anticíclico para el petróleo El gobernador planteó ayer la creación de un Fondo Anticíclico, por 80 millones de dólares, para sostener la actividad petrolera cuando el precio del barril se encuentre en baja, como ocurre en la actualidad. Además, el mandatario provincial anticipó que en la votación que se aguarda en el Congreso -para intentar derogar el DNU del presidente Mauricio Macri que eliminó los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos- "podríamos tener problemas".

El gobernador Mario Das Neves sugirió ayer en Rawson la creación de un Fondo Anticíclico petrolero, por 80 millones de dólares, con los cuales se atendería a esa industria y trabajadores cuando el precio del barril esté en baja.

El mandatario chubutense brindó una conferencia de prensa en la que adelantó que puede haber inconvenientes en la votación del 31 de este, en el Senado, en la que se tratará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri por el que se eliminaron los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos.

Das Neves indicó que en la votación puede haber un abroquelamiento "de los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, que son mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay peronistas, radicales, de la Coalición Cívica, que intentan un remiendo para agregar a Bahía Blanca a los reembolsos", indicó.

La posibilidad de incluir el puerto de Bahía Blanca entre los beneficiados por reembolsos a las exportaciones produciría, que "muchos productos de nuestra región se terminen yendo por ese puerto", alertó el gobernador.

Ante ese panorama, el mandatario chubutense reveló que se realizó una "contrapropuesta" y advirtió: "vamos a mantener firmemente la pelea, y ya tenemos el visto bueno del Gobierno nacional, en lo referido a los reembolsos por puertos patagónicos de la pesca, la lana y frutas".

"Y obviamente no defendemos los reembolsos a las empresas mineras, que generaron un 14 por ciento de desocupación en el sector pese a la quita de retenciones", aclaró.



EL FONDO ANTICICLICO



Das Neves afirmó que en relación a los reembolsos que cobraban las operadoras petroleras, unos 80 millones de dólares, se planteó "pensar en hacer lo que nunca se hizo en una Argentina que tiene altas y bajas en la economía, que es la constitución de un Fondo Anticíclico para el tema del petróleo".

"En lugar que vaya a los bolsillos de las operadoras, que siempre lloran, no se sabe qué hacen y echan gente, hacer este fondo para cuando haya que sostener el precio del barril del petróleo si se cae mucho", fundamentó el gobernador.

Acerca de la recepción de la propuesta por parte de los funcionarios nacionales, Das Neves definió: "no vimos rechazo, les pareció una buena idea". Y reiteró: "puede haber alguna modificación en el viejo esquema de reembolsos, porque todos van a tener que aportar y van a tener que aportar más los que más tienen".

"La idea del Fondo Anticíclico, con lo que repercute la producción petrolera en la provincia, casi como un monocultivo, surge porque tenemos que apuntalar y sostener la actividad para que en el futuro, si sufre otra caída en los precios, no existan consecuencias de entrada de menor recursos al Estado y con gente en la calle", expresó.

Fuente: