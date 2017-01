El Patagónico | Regionales | GABINETE - 14 enero 2017 Das Neves puso en funciones a cuatro nuevos subsecretarios El gobernador tomó juramento ayer a cuatro nuevos subsecretarios en el marco de un acto que presidió en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno. A la ceremonia asistieron ministros, secretarios, subsecretarios, diputados provinciales, presidentes de entes descentralizados y familiares de los flamantes integrantes del gabinete provincial.

El gobernador Mario Das Neves tomó juramento ayer, en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, a Sofía Laura Bendayan como subsecretaria de Coordinación, Rosendo Lago, como subsecretario de Agricultura, ambos dependientes del Ministerio de la Producción, Emilio Cisterna como subsecretario de Planeamiento y a Paulo Marcelo Casutti como subsecretario de Política y Gestión.

Tras jurar en su cargo, la subsecretaria de Coordinación del Ministerio de la Producción, Sofía Bendayan, agradeció "al ministro Pablo Mamet y al gobernador Mario Das Neves por esta posibilidad y por incorporar gente joven con ganas de trabajar, de formar un buen equipo de trabajo y sobre todo con el objetivo de potenciar la productividad que tiene nuestra provincia que es mucha y muy variada".

"Esto también es positivo para Comodoro Rivadavia porque es una ciudad importante que tiene un lugar más en el Poder Ejecutivo", sostuvo la flamante funcionaria.

el subsecretario de Política, Gestión y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Paulo Cassutti, en diálogo con el periodismo, explicó: "asumí una responsabilidad dentro del Ministerio tiene que ver con todas las áreas transversales al sistema educativo, como todos los programas y fondos nacionales que tracciona el INET, el Plan Jurisdiccional y las políticas socioeducativas, entre otras cosas".

Agregó: "la idea principal es tener al día todos los pagos, que es bastante complicado por sistemas nacionales y por otra parte apoyar la transversalidad del sistema educativo, con las áreas de nivel inicial, primario, secundario y superior".

Dejó en claro que conoce el área, al recordar: "me estuve desempeñando durante varios años como referente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es un programa que tracciona fondos ya sea para capacitación, para obras y para equipamiento con lo cual para marzo, abril y mayo vamos a estar bajando fondos muy importantes de equipamiento para las instituciones técnicas" anunció el nuevo funcionario.

En tanto, Emilio Cisterna, que asumió como subsecretario de Planeamiento, planteó: "ya venía trabajando en el Ministerio de Infraestructura por eso conozco cuestiones generales y espero poder estar a la altura de las circunstancias, el ministro (Pagani) me pidió que trabaje duro, fuerte, para darle un nuevo empuje manteniendo el nivel de la gestión, porque el objetivo es poder fortalecer el equipo de trabajo".

Además indicó: "también vengo trabajando con los intendentes haciendo una revisión de las obras del bono sobre lo que hay que hacer en cada una de las localidades, con lo cual, tenemos una línea en la que hay que seguir trabajando".

El subsecretario de Agricultura, Rosendo Lago, puso de manifiesto: "estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad, es un área que conozco porque soy un profesional de carrera y hace catorce años que estoy en el Ministerio de la Producción".

