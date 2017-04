Das Neves: "queremos que cada pueblo viva con lo que produce y que su gente se quede"

El gobernador Mario Das Neves entregó aportes a microemprendedores de diversos rubros radicados en comunas y ciudades de toda la provincia, comprendidos en el programa " Chubut Emprende ". Ese programa tiene un financiamiento total de 15.600.000 pesos aportados por Nación y Provincia con beneficio para 16.000 chubutenses de manera indirecta."Esto es parte de los sueños y utopías que se van generando y cuando yo resalto siempre el recurso humano que tiene la provincia está demostrado en este programa", indicó Das Neves ayer ante un colmado Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno donde se realizó la primera entrega de aportes de "Chubut Emprende", que abarca a 486 beneficiarios directos entre cooperativas de trabajo, asociaciones civiles, talleres familiares y emprendedores individuales.Microemprendimientos de costura, serigrafía, pastelería, fábrica de pañales y de bloques, gastronomía, lavadero de autos, dulces caseros, herrería, jardinería, elaboración de pastas caseras, tapicería, comidas, huerta orgánica, lavadero de ropa, tejidos artesanales, gomería, construcción, cerámica, peluquería y estética, carpintería y artesanías, ballet, confección de peluches, vivero y reparación edilicia, entre otros, recibieron los aportes. "Tenemos emprendimientos en casi todas las localidades de la provincia", destacó el gobernador y elogió además: "hasta hay competencia en las comunas".Los emprendimientos que recibieron en esta oportunidad aportes están radicados en distintas localidades, entre ellas, Dolavon, Río Pico, Trevelin, Aldea Escolar, Epuyén, 28 de Julio, Facundo, Las Plumas, Gastre, Paso de Indios, Río Senguer, Lago Puelo, El Maitén, José de San Martín, Camarones, Lago Blanco, Gaiman, Puerto Madryn, Cholila, Esquel, Comodoro Rivadavia y Río Mayo.Das Neves valoró "el trabajo coordinado" junto al Ministerio de Desarrollo de la Nación que conduce Carolina Stanley y marcó como importante acompañar el crecimiento de los pueblos con servicios básicos, escuelas, rutas y centros de salud, pero también "con poder dar la herramienta fundamental que dignifica al ser humano", en relación a la creación de fuentes de trabajo.Elogió "el incremento importante de los microemprendimientos" en todos los rincones de la provincia. Destacó su participación en todas las ferias y encuentros que se realizan. "Como siempre digo van a tener el apoyo nuestro", ratificó."Esto también es parte del Chubut a 20 años", sostuvo Das Neves en relación a la planificación que encara para la provincia y señaló: "queremos que cada pueblo viva con lo que produce y que su gente se quede".Y no dejó de manifestar su "preocupación" ante la desocupación. Remarcó: "la desocupación no es solamente de Trelew, Rawson, Madryn, Comodoro, Sarmiento, las ciudades grandes, sino que también la desocupación duele y no tiene alternativa salvo el Estado, los municipios, en el interior, por eso es importante tratar de darle una oportunidad a cada uno en cada lugar viva donde viva, que tenga la posibilidad de desarrollarse".Y agregó: "no todos, yo diría a casi ninguno le gusta ir a pedir a los municipios, la gente quiere construir con sus propias manos y lo que necesita en este tipo de cosas es un empujón que se lo tiene que dar el Estado de entrada".Para concluir felicitó a todos los microemprendedores y tras revelar: "nos dieron una sorpresa muy grande en la presentación de tantos proyectos", volvió a decirles: "desde ya cuenten con todo nuestro apoyo".SUSTENTO PARA LAS FAMILIASPreviamente al gobernador habló la ministra de la Familia, Leticia Huichaqueo. Indicó que para el Gobierno "es fundamental seguir fortaleciendo todas las políticas sociales que tienen que ver con la familia". Y valoró el trabajo de identificación de emprendedores realizado a lo largo del 2016. "Este fue un trabajo territorial donde están todas las comunas y municipios representados", afirmó."Por supuesto acompañamos a todas las políticas que tienen que ver con la asistencia", subrayó, pero aclaró en relación a apoyar a los emprendedores: "esta es una de las mejores maneras de promocionar a las familias para que puedan tener el sustento propio".Dijo que "este es un trabajo que recién se inicia" y remarcó: "no queda en la entrega de un aporte, sino que vamos a acompañar y monitorear cada uno de los emprendimientos". Adelantó que junto al ministro de la Producción, Pablo Mamet: "vamos a ir articulando distintas acciones que sirvan para fortalecer el producto que saquen a la venta".