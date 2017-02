Das Neves quiere que la Policía y los jueces rindan cuentas una vez por semana

El gobernador del Chubut Mario Das Neves adelantó en conferencia de prensa que le "gustaría" que la Policía realice una conferencia de prensa semanal para dar a conocer qué casos se esclarecieron y cuáles no. También indicó que los jueces deberían salir a hablar cuando hay sentencias que le llaman la atención a la ciudadanía.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, adelantó este mediodía su intención de transparentar el trabajo que realiza la Policía del Chubut de cara a los ciudadanos, ante los resonantes casos que se han registrado en el último tiempo en la provincia. Es que "la comunicación es la base de tener un pueblo informado y movilizado", señaló este mediodía en conferencia de prensa.

Si bien indicó que esta mañana se reunió con el jefe de la Policía del Chubut, Luis Avilés, afirmó que en el encuentro no le manifestó su intención: "me gustaría que un día a la semana, jueves o viernes, haya una conferencia de una hora permanente planteando el esclarecimiento o no de los hechos delictivos que hay en la provincia".

En este mismo sentido, Das Neves adelantó que de manera similar se quiere avanzar con el sector de Justicia. Esta mañana mantuvo un encuentro con referentes del Superior Tribunal donde se planteó la posibilidad de avanzar con una nueva forma de comunicación para que "los jueces den la cara y hablen. Porque los fiscales y ministros del STJ hablan, y no puede ser que los jueces no hablen".

El gobernador explicó que la intención es que cuando haya sentencias que llamen la "atención" a la población , los jueces den a conocer los fundamentos por los cuales tomaron dichas resoluciones porque "ahí tiene que estar la palabra del juez", concluyó.

Cabe recordar que ayer el fiscal de Estado realizó una presentación de pedido de jury a la jueza Tassello, a quien se acusa de mal desempeño por liberar a dos presuntos involucrados en el crimen del remisero, Fernando Schmidt.