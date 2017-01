El Patagónico | Regionales | VIVIENDAS - 21 enero 2017 Das Neves ratificó su decisión de "emprolijar el tema de viviendas" El gobernador aseguró ayer, al encabezar en Casa de Gobierno la firma del contrato para la construcción de un nuevo barrio en Dolavon: "vamos a emprolijar el tema de las viviendas", y dejó en claro que se controlará más a los sindicatos y las cooperativas de toda la provincia, acordándose "un trabajo coordinado".

El gobernador Mario Das Neves firmó ayer, en Casa de Gobierno, un contrato para construir 28 nuevas viviendas en Dolavon que se destinarán a afiliados al Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA), y en las que se invertirán cerca de 40 millones de pesos.

"Estoy feliz por estar firmando este tipo de convenios para Dolavon, lo cual se suma a otras 72 viviendas más que se adjudicarán para esa localidad, alcanzando un total de 154 para este año", dijo el gobernador en el acto al que asistieron además el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Martín Bortagaray; diputados provinciales y el intendente de Dolavon, Dante Bowen.

Tras la firma del contrato con la empresa Emecco Loza S.A que construirá las 28 casas, Das Neves dijo: "aprovechando este marco quiero anunciar que venimos hablando hace tiempo con las autoridades del IPV que en el corto plazo nos tenemos que sentar a hablar con los distintos gremios y cooperativas de la provincia sobre el tema de los planes de viviendas que existen actualmente".

Explicó que el "Gobierno provincial está trabajando para emprolijar el tema de las viviendas, porque hay muchos gremios y cooperativas que son los encargados de adjudicar las unidades habitaciones haciendo que mucha gente no afiliada y que tiene problemas sociales no las vean ni pasar", disparó.

"Antes no era de esta manera, por eso vamos a concretar algunas reformas para cambiar esta situación", anticipó el gobernador. Además señaló: "creemos que hay que centralizar un poco más todo este tema, por eso avisamos que nosotros vamos a emprolijar el tema de las viviendas para poder trabajar junto a los municipios y así coincidir en quienes son realmente los que necesitan".



UNA DEMANDA DE

35 MIL VIVIENDAS

El mandatario provincial detalló: "estamos teniendo una demanda actual de 35 mil viviendas en toda la provincia, a lo que le debemos dar continuidad haciendo correctas inversiones".

Remarcó: "nosotros no estamos en contra de los gremios ni de las cooperativas, pero hay casi 70 millones de pesos que se han entregado para viviendas que no sabemos bien qué pasa porque son ellos los que arman las designaciones y las adjudican sin control de nadie".

"El claro ejemplo de esto es la dirigente social, Antonia Martínez, que recibió 20 millones el año pasado, y entendemos que no hay esa cantidad de dinero invertido en viviendas", expresó.

Asimismo, el gobernador recordó que "hace dos días nos reunimos con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, donde le hicimos nuevamente el planteo por viviendas" y señaló que "nos confirmaron que se van a hacer cargo de la deuda que existe con la provincia en materia habitacional que ronda los 350 millones de pesos", con lo cual expresó que eso "nos ayudará a darle más impulso al plan que queremos desarrollar".

Mientras, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, manifestó su "alegría" por la firma del contrato para las viviendas de SUTIAGA, "era algo que anhelábamos hace tiempo, dado que la localidad necesita de más casas para sus habitantes" dijo y agregó que por eso "le hemos entregado un proyecto de fraccionamiento de 70 lotes al IPV".

Además dijo el intendente que "avanzamos en proyectos de cooperativas de trabajo como el MOCARA para realizar viviendas, como así también con el Sindicato de Camioneros de la CGT para construir más unidades habitacionales en Dolavon". Agregó que eso "nos motiva a seguir avanzando en cumplir con el objetivo de resolver esta problemática que tanto afecta a nuestra localidad", concluyó.



