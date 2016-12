El Patagónico | Regionales | POLITICA - 30 diciembre 2016 Das Neves reasume el lunes y un día después hará cambios en el Gabinete El gobernador confirmó ayer que el lunes reasumirá el mando de la provincia y que el martes realizará los cambios ya definidos, como son la asunción de Pablo Mamet como ministro de la Producción, Martín Bortagaray en el Instituto Provincial de la Vivienda, Hernán Alonso en Corfo y Pablo Durán como nuevo ministro de Gobierno. En la subsecretaría de la Industria, "estamos viendo a un joven ingeniero, especialista en el tema textil", adelantó.

El gobernador Mario Das Neves confirmó ayer que el lunes, a las 18, reasumirá al frente del Ejecutivo provincial, luego de haber tomado cuatro días hábiles de descanso, y señaló que de inmediato encabezará una reunión de gabinete en la que se realizará "una evaluación del año y se fijarán los objetivos claros para el 2017".

El gobernador anticipó que Pablo Mamet asumirá como ministro de la Producción, Martín Bortagaray en el IPV, Hernán Alonso en Corfo y Pablo Durán como ministro de Gobierno. Reveló que en la Subsecretaría de Industria "estamos viendo un joven ingeniero especialista en el tema textil".

Sobre los cambios en el gabinete que había anticipado que realizaría, Das Neves reveló que se darán el martes. "El martes a la mañana tomo juramento a varios funcionarios" expresó confirmando que Pablo Mamet asumirá como ministro de la Producción; Martín Bortagaray como presidente del IPV; Hernán Alonso como presidente de Corfo y Pablo Durán como ministro de Gobierno. Asimismo reveló que en el lugar que dejará vacante Pablo Mamet, que es la Subsecretaría de Industria "estamos viendo un joven ingeniero especialista en el tema textil".

Das Neves dijo que para integrar los equipos de trabajo "hay que hacer una combinación de gente que primero tenga sentido común, estén capacitados y ser apasionados por Chubut" y citó como ejemplo de ello el rol cumplido por los ministros Coordinador, Alberto Gilardino y de Economía, Pablo Oca, ante funcionarios nacionales durante los últimos encuentros. "Hay que ver cómo discuten", elogió e insistió que "es gente joven con ganas".

Ante la llegada de un año electoral, el gobernador expresó: "yo siempre he dicho que la mejor campaña es la gestión" y tras recordar: "llevo 8 elecciones seguidas ganadas", habló de la responsabilidad de conducir la provincia.

"Cuando yo pongo el cuerpo en una silla y tengo que empezar a hablar de Chubut me agarra una adrenalina tan fuerte, a veces tan áspera, pero digo las cosas que siento y sé que lo que estoy diciendo le gustaría decir a cualquier chubutense. Soy responsable", expresó.

Y finalizó agradeciendo el apoyo de los ciudadanos, "lo siento todos los días" dijo en relación al respaldo y reconocimiento recibido, revelando en ese marco que "me emociono todos los días de ver la gente".

