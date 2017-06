Das Neves rindió fondos y le pidió a Linares que "baje los decibeles"

El gobernador Mario Das Neves pidió ayer, en conferencia de prensa, que el municipio de Comodoro Rivadavia informe sobre el destino de los fondos que llegaron a Comodoro para atender la crítica situación en la que quedaron la ciudad y su gente, tras el temporal que se registró entre el 29 de marzo y el 8 de abril.

Luego de entregar una carpeta con el informe en el que se detalla que Provincia invirtió en esta ciudad unos 548.448.087,27 pesos, el mandatario provincial dijo que así como se hace desde su gestión, en Comodoro "debe haber una rendición de fondos. No estamos haciendo imputaciones, solo diciendo que queremos saber a quién llegó la plata que salió del Estado".





"ES MUY TRISTE"

El titular del Ejecutivo manifestó: "lo que estamos viviendo hoy es triste" porque "empezamos trabajando todos juntos, Nación, Provincia y Municipio, pero se ve que un día comenzaron las elecciones, y ahí se complicó todo".

En concreto señaló: "no sé si se enojaron o asustaron porque elegimos un precandidato de Comodoro (por Mariano Arcioni para la diputación nacional), pero desde ese entonces, y sobre todo desde el acto que hicieron (en referencia al cónclave del PJ Chubut en Camarones), todo cambió. Es lamentable, porque lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para solucionar los problemas de la gente".

En ese contexto, el gobernador comentó que ayer a la mañana, a las 7:30, habló con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, quien le comentó que había algunas obras paradas por falta de rendiciones. "No me dio precisiones, pero eso fue lo que me dijo. Todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande, en una situación muy crítica, y entonces cada uno tiene que hacer lo que corresponde, y eso también incluye rendir los gastos", sentenció.





FONDOS PETROLEROS

Das Neves también reiteró su queja por la falta de obras que, de acuerdo a su criterio, se debían haber realizado con los $978 millones que llegaron a esta ciudad por el bono hidrocarburífero ya que "siguen faltando esas obras fundamentales".

Cuestionó además, "la mentira absurda que llevó adelante un calificado funcionario municipal, que dijo que estamos usando los 685 millones del endeudamiento para Rentas. Ni un solo peso se está usando para gastos públicos, todo va para obras", enfatizó.

Tras pedir públicamente al intendente y sus colaboradores "que bajen los decibeles", Das Neves consideró: "deben entender que no se puede estar en campaña todo el tiempo. Una elección no es el fin del mundo; la gente está planteando que quiere que trabajemos todos juntos".

El gobernador insistió en que el tema electoral está influyendo porque "es evidente que en nuestro espacio (Chubut Para Todos) tenemos conducción. Presentamos la lista y se terminó. En cambio, en el peronismo se presentaron ocho, algo que es un papelón y que hace que se pierda tiempo en eso. Yo no pierdo más tiempo, estoy en otra etapa de mi vida, y todos los días trabajo pensando en el bienestar de todos. No voy a perder más tiempo en estas discusiones. Ya no soy el mismo Das Neves que hace 10 años", indicó.