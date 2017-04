El Patagónico | Policiales | CASO SIMON SAIEGG - 29 marzo 2017 Das Neves se comprometió a pedir el cambio de fiscal en el caso Saiegg El 20 de febrero se cumplió un año de la muerte del policía Simón Saiegg, quien cumplía funciones en Comodoro Rivadavia. Falleció a raíz de graves quemaduras, en circunstancias que todavía no fueron clarificadas por la Justicia. Su hermano José se reunió ayer con el gobernador Mario Das Neves y le solicitó que pida la remoción de la fiscal Cecilia Codina porque la causa se encuentra "parada". Además, volvió a apuntar contra el ex jefe de la Policía de Chubut, Leonardo Bustos.

Cansado de esperar avances en la investigación judicial por la muerte de su hermano, ayer José Saiegg fue recibido por el gobernador Mario Das Neves y por el ministro de Gobierno, Pablo Durán. El 20 de febrero se cumplió el primer aniversario del deceso del oficial de policía Simón Saiegg (31), quien falleció en extrañas circunstancias.

El oficial que cumplió funciones en la división Drogas Peligrosas de la Policía de Comodoro Rivadavia apareció durante la madrugada del 14 de febrero de 2016 con quemaduras en casi todo su cuerpo cuando se encontraba en la casa de su novia.

En un confuso episodio, el efectivo fue trasladado en grave estado al Hospital Regional y luego de seis días de agonía falleció. Su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, Trelew, donde descansan sus restos.

Su hermano ayer le solicitó al mandatario provincial "acompañamiento en la búsqueda de justicia para esclarecer el caso”, debido que a toda su familia "sospecha que fue un asesinato y no un accidente".

Tras el encuentro José Saiegg manifestó: "hemos tenido una muy buena respuesta y predisposición de Das Neves en mi búsqueda de continuar con el pedido de justicia por mi hermano Simón, que el 14 de febrero de 2016 lo prendieron fuego en la casa del ex jefe de Policía, Leonardo Bustos en Comodoro Rivadavia", sostuvo.

"A nosotros no nos cierran un montón de cosas con respecto a la causa de Simón, dado que la fiscal que está a cargo de la investigación, Cecilia Codina, retrasa todos los pasos. Nosotros estamos pidiendo lo antes posible que cambien de fiscal”, confirmó el familiar del oficial.

De ser así, consideró Saiegg "hay más chances de que vayan presos los responsables de la muerte de mi hermano, que es lo que en definitiva buscamos todos los miembros de mi familia”.



OIDOS SORDOS



En este marco, José Saiegg aseguró que para ellos “el responsable máximo de todo esto es el ex jefe de la Policía, Leonardo Bustos”.

"Hemos recurrido al gobernador Das Neves para que nos dé una mano porque hemos golpeado puertas por todos lados y todos hacen oídos sordos”, señaló.

Asimismo, denunció que para la familia “lo que le pasó a mi hermano fue un homicidio, en donde a él lo drogaron para luego prenderlo fuego y ante esto ellos quisieron ocultar esta situación y hacerlo pasar como un accidente doméstico”.

En ese sentido el familiar del policía sostuvo: "Bustos, a las 4 de la mañana de ese día, manejando una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, estuvo limpiando el lugar, juntando cosas del jardín y aseando la casa donde ocurrió el hecho con claras intenciones de encubrir lo sucedido debido que mi hermano tenía a cargo la causa de ´Los apadrinados´, donde traficaban drogas que comprometía a policías y funcionarios públicos”.

Y sentenció: “el gobernador nos manifestó que va a hacer el pedido de cambio de fiscal. Hoy la causa está parada porque nadie ha ido a declarar y menos el principal responsable, Leonardo Bustos”, insistió.

