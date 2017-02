Das Neves: "Se fue un gran político que sirvió honestamente a la provincia"

El gobernador Mario Das Neves lamentó la desaparición física del ex intendente Jorge Aubía y señaló que su afecto no solo era personal sino también familiar.

El gobernador Mario Das Neves lamentó la desaparición física del ex intendente Jorge Aubía y señaló que su afecto no solo era personal sino también familiar. "Me escribió una carta muy emotiva en 2001 cuando tuve un linfoma. Siempre estuvo y siempre me acompañó en los momentos difíciles" dijo ayer en una entrevista radial.«Se fue un gran político, que sirvió honestamente a la provincia y a su comunidad" dijo el gobernador, resaltando que siempre fue un dirigente correcto con el cual "en varias oportunidades conversamos sobre la situación de Chubut».«Nos dejó un gran político, que siempre puso por encima de su interés personal los intereses de la comunidad y de la Provincia, y sirvió con toda su pasión, honestidad y capacidad en los diversos cargos públicos que ocupó», afirmó Das Neves.