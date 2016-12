El Patagónico | Regionales | BARRIL CRIOLLO - 15 diciembre 2016 Das Neves se reúne el jueves 22 con Frigerio por el barril criollo El gobernador se volverá a reunir el próximo jueves con el ministro del Interior de Nación, Rogelio Frigerio y funcionarios del Ministerio de Hacienda. Será para dialogar sobre la situación petrolera. El mandatario provincial, que confirmó que a ese encuentro irá con representantes gremiales del sector, cuestionó a sus pares que no acompañaron el tratamiento del proyecto de Ganancias en el Senado.

En conferencia de prensa, brindada ayer en Casa de Gobierno de Rawson, el gobernador Mario Das Neves confirmó que el jueves 22 volverá a reunirse, en Casa Rosada, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y funcionarios del Ministerio de Hacienda de la Nación, para dialogar respecto a la actual situación petrolera.

Das Neves indicó que el encuentro fue coordinado "el día que estuvimos con Gilardino y Alonso, cuando intentamos que el precio del barril esté en un camino parecido al de Neuquén. La del 22 será la primera reunión de trabajo para continuar gestionando como corresponde, entre Estado nacional y provincial, con el ministro Frigerio y funcionarios del Ministerio de Hacienda", advirtió.

De inmediato adelantó que a esa reunión irá con "los compañeros del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, y del Sindicato de Petroleros Jerárquicos para seguir con este tema y continuaremos fijando la posición".

En relación a lo que sucede en torno a YPF dijo que la empresa estatal "está haciendo una movida direccionada solamente a Neuquén". Y agregó: "YPF necesita 20 mil millones de dólares por año, y por muchos años, lo cual también eso tiene sus dificultades. Lo que queremos es tener un precio equivalente a las concesiones que se le da a Neuquén en virtud del yacimiento 'Vaca Muerta', y esto es lo que vamos a retomar en la discusión del día jueves 22".



MEDIDAS A FAVOR

DE LAS TEXTILES

El gobernador también confirmó ayer que el Gobierno nacional se comprometió a tomar medidas para enfrentar la crisis que enfrentan las empresas textiles en Chubut. "No vamos a dejar caer el parque textil", aseguró el mandatario y reveló que durante la reunión que mantuvo el martes con Frigerio, "se comprometieron a mejorar notablemente todo lo que tiene que ver con lo textil y lo lanero". Remarcó que a ese compromiso "lo voy a seguir día a día".

Dijo además que en el encuentro de la semana que viene en Buenos Aires, "el tema va a ser tocado sí o sí porque no vamos a dejar caer el parque textil. Más allá de las responsabilidades de algunos empresarios, que mutan, y cuando abren el mercado de importación son importadores. ¿Y la variable de ajuste quiénes son? Los trabajadores", cuestionó.

Agregó que mantiene una buena relación con Frigerio, a pesar de las diferencias. "Lo conozco hace muchos años y ha sido un interlocutor que permitió que al día de hoy, a un año de gestión, el Gobierno nacional lleve invertida casi más plata que en los cuatro años anteriores, 8 mil millones de pesos en obras", reveló. Pero también dejó en claro que el buen trato no le impedirá sumar reclamos en la reunión del 22, además de la cuestión petrolera. "Aparte de eso, vamos a plantear tres o cuatro cosas. El problema del decreto (de quita de reembolsos a los puertos patagónicos) tiene que ver con las actividades económicas nuestras. La situación más difícil está en lo textil", expresó.

"Estamos tratando de consolidar todas las empresas que tienen historia, que han pasado más de 10 ó 15 años de crisis en la provincia y se quedaron. Hay algunas que están hace más de 20 años y no se van. Todas las empresas que están consolidadas las queremos ayudar, y no estamos haciendo lobby por ellas. Si la empresa es empleadora, da trabajo y contribuye con las finanzas del estado, es lo que tenemos que hacer", manifestó.

