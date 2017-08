El Patagónico | Regionales | POLITICA - 04 agosto 2017 Das Neves se reunió con Frigerio y se avanzó en compromiso nacional por financiamiento El gobernador participó de la reunión con el ministro del Interior de la Nación acompañado por los ministros Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino y de Economía, Pablo Oca.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, se reunió ayer por la tarde en Buenos Aires con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio. Acompañado por los ministros Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, y de Economía, Pablo Oca, durante el encuentro se abordaron varios temas, fundamentalmente centrados en la situación financiera de la provincia; la obra pública y la necesidad de equipamiento sanitario para hospitales.

Tras el encuentro, el gobernador Mario Das Neves calificó de “positiva a la reunión con el ministro Frigerio” y remarcó que “se avanzó en un compromiso de parte de Nación en acordar el abordaje de mecanismos para suplir el desfinanciamiento por la caída de ingresos por regalías que afronta la Provincia”.

Además indicó que “también tratamos junto al ministro del Interior el compromiso de Nación referido al aporte por el déficit de Cajas no transferidas por parte de ANSES y reiteramos el reclamo por viviendas con apto financiero que no se firmó la adjudicación”.

“Otro de los temas que le planteamos a Frigerio tiene que ver con la solicitud de equipamiento para el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, una necesidad que también esta semana el ministro de Salud, Ignacio Hernández, se la planteó al propio ministro de Salud de la Nación en una reunión que tuvieron en Buenos Aires”, remarcó Das Neves.



LA ECONOMIA Y LAS PASO



El gobernador Mario Das Neves aseguró ayer, antes de reunirse con el ministro del Interior de Nación, Rogelio Frigerio, que “la situación económica” que vive el país “va a incidir” en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13.

El mandatario efectuó un análisis sobre el panorama político de cara a las PASO, en el que recordó que “en general, si uno toma la historia política argentina la economía marca siempre un fuerte indicador en el electorado. De eso no hay dudas; por lo menos en la Argentina se repitió en varias oportunidades”.

Respecto de los precandidatos y las posibilidades para estas elecciones, Das Neves dijo que "las realidades son distintas, depende en qué provincias. Hay provincias en que Cambiemos está más fuerte y otras en que el peronismo históricamente está más fuerte".

En ese marco recalcó que "hay otras como la nuestra, que tiene un mix. Nosotros hemos armado un partido y nos dio el respaldo la gente, con peronistas, radicales, socialistas. Esta elección es muy especial, atípica a las que estamos acostumbrados de término medio, con fuertes figuras de candidatos".

