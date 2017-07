Das Neves: "tenemos que celebrar todos los chubutenses"

"Nos pone a la vanguardia de un reclamo que venimos haciendo a nivel nacional sobre qué tipo de provincia queremos: limpia, no contaminante y no tóxica", remarcó el gobernador Mario Das Neves.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, valoró la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de declarar al Parque Nacional Los Alerces como Patrimonio de la Humanidad.

La relevante noticia fue dada a conocer este viernes al efectuarse en la ciudad de Cracovia, en Polonia, la 41° sesión de la organización internacional.

El gobernador subrayó que "lo tenemos que celebrar todos los chubutenses porque declararon Patrimonio de la Humanidad al Parque Nacional Los Alerces".

Señaló que "eso nos pone en la vanguardia de un planteo que nosotros venimos haciendo públicamente a nivel nacional, qué tipo de provincia queremos, una provincia limpia, no contaminante, no tóxica".

"Creo que el hecho de que en Cracovia, Polinia, ayer hayan tomado esta decisión es muy importante", afirmó.

"La verdad que cuando me la comunicaron me puse muy contento, aunque ya me habían anticipado algo, pero hasta el momento de la votación siempre uno está con la expectativa", expresó el mandatario.