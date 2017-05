El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 03 mayo 2017 Das Neves tildó a Aranguren como el máximo "enemigo" de Chubut El gobernador aseguró que Juan José Aranguren es "el enemigo mayúsculo" que tiene la provincia. Argumentó que decidió no viajar ayer a Buenos Aires para participar del preacuerdo que el Ministerio de Energía de la Nación alcanzó con los sindicatos petroleros y las operadoras porque "no vamos a firmar nada de apuro y que sirva para la flexibilización laboral. Yo no soy el 'Momo' Venegas", subrayó.

El gobernador Mario Das Neves no anduvo con vueltas. En una conferencia de prensa que brindó ayer en Rawson tildó al ministro de Energía de Nación, Juan José Aranguren, como el "enemigo mayúsculo que tiene la provincia del Chubut".

El titular del Ejecutivo provincial indicó que finalmente decidió no viajar a Buenos Aires, donde se efectuó ayer una reunión por el tema petrolero, porque "no vamos a firmar nada de apurado, y menos con cláusulas que ponen en riesgo las fuentes de trabajo".

"No tengo el convenio definitivo, por lo tanto no me parece lógico firmar apurado, más con un tema complicado como es la precarización laboral porque entiendo que eso es precarización laboral. Decidí no participar. Sí estará el ministro Coordinador Alberto Gilardino, más que nada observando que es lo que pasa", sostuvo.

Para que su postura quedara clara, Das Neves remarcó que su preocupación pasa por "preservar los trabajos y mantener la productividad. Eso es lo que estamos y seguiremos planteando. Yo no soy el 'Momo' Venegas, que acepta la precarización", afirmó en referencia al titular del gremio de los trabajadores rurales, quien encabezó un acto del 1° de Mayo junto al presidente Mauricio Macri.

"Siguen haciendo todo para Neuquén, por eso sigo pensando que (Aranguren) es un enemigo mayúsculo de la provincia del Chubut", puntualizó sobre las políticas petroleras nacionales que sólo buscan potenciar las inversiones en Vaca Muerta.



LA EMPRESA DE ENERGIA

En otro pasaje de sus declaraciones, el gobernador adelantó que el proyecto de la Empresa Provincial de Energía estará incluido en el programa de planificación de políticas públicas para los próximos 20 años.

Al ser consultado sobre la conformación del ente estatal indicó: "cuando tengamos el nombre de la persona que puede presidirla, lo vamos a dar conocer, antes no porque demandaría una discusión y un debate innecesario", dijo cuando en concreto se lo consultó sobre la postulación para ese cargo del ex candidato radical a la gobernación, Carlos Lorenzo.

"Queremos reunirnos con gente que sabe y no someter el tema a que cualquiera, con tal de salir cinco minutos en los medios, diga cualquier barbaridad", apuntó para luego recordar que se trata de "un tema delicado, que tiene que ver con los servicios, que hay que tomar una decisión de fondo porque estas son las decisiones de fondo que tiene que tomar un Estado".

Subrayó: "más allá de que sea presidida o no por Lorenzo, que en alguna oportunidad lo pensamos, lo que queremos es que la empresa provincial sea coordinada, trabajada y conducida por un grupo de gente que no solamente tiene que ser partidario".

En ese sentido el mandatario manifestó: "acá se terminó todo lo partidario. Eso es un error, estar en una línea, en 'soy o no soy'. Me parece que la provincia nuestra está en condiciones de conformar un esquema de gobierno para los próximos 20 años, por eso el proyecto de la Empresa Provincial de Energía estará incluido en ese programa de planificación".





