Das Neves tildó de "una locura" el endeudamiento a cien años

El gobernador Mario Das Neves consideró "una locura" el endeudamiento con un plazo de 100 años que adquirirá el Gobierno nacional porque la suma que se va a recibir "se pagará en 14 años con intereses y todos, pero luego habrá que seguir pagando otros 86 años más".

En conferencia de prensa, realizada ayer en Puerto Madryn, donde encabezó el acto de apertura de una licitación para ejecutar obras en barrios de esa ciudad, el mandatario provincial consideró que el endeudamiento "son esas cosas que aparecen de golpe, que te sorprenden, que te parecen un chiste, y que no tiene ningún tipo de justificación".

En el mismo tono, Das Neves indicó: "aparte que creo que tiene que ver con una mala calificación que recibió el Gobierno nacional de parte de organismos internacionales, que te abren o te cierran las puertas. Y en eso se tiene en cuenta el tema de la inflación".

El mandatario señaló respecto a esa situación: "este relato que está dando vueltas no es bueno, produce mucho descontento. Uno no necesita ser economista porque un tipo común se da cuenta que la cosa no está bien".

"Pueden decir que llevan un año y medio, pero en ese tiempo se puede tirar alguna idea que la gente la tome como algo que la puede llevar a un objetivo bueno. Sin embargo todo lo que va diciendo el gobierno nacional, la gente ve que no es para ellos", aseveró.





ACTO DE CRISTINA

Al ser consultado sobre el acto que encabezó en Buenos Aires la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del lanzamiento del frente Unidad Ciudadana, el gobernador irónicamente indicó: "no miro obras de teatro, ahora miro Netflix".

De inmediato cuestionó el discurso brindado por la exmandataria. "Hay que hablar en serio, fue una obra de teatro, parece que hay miedo a decirlo. Hablan de poner en valor, ¿qué están poniendo en valor?", se preguntó.

"Alguien que nos está volviendo a mentir, no habla de doce años de inflación, de desocupación, de pérdida de trabajo, de la pobreza en un 30%, y eso es lo que pasó", manifestó.

En el mismo tono, remarcó: "poner el atril en el medio de la cancha, fue muy americano, faltaban los globitos, que no fueran amarillos porque serían muy parecidos a los del PRO, pero hubieran puesto otros colores".

Señaló que esos son cambios bruscos. "Se olvidó de Perón y de Evita, ahora, de vuelta. Por ahí se acuerda el día de mañana que le pueden servir en las urnas y los toma de nuevo. Los toma y los deja", dijo. Y agregó: "esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Ayer no nombró una sola vez a Perón y a Evita, era ella, la centralidad".