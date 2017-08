El Patagónico | Regionales | POLITICA - 23 agosto 2017 Das Neves transfirió $174 millones para Comodoro El gobernador Mario Das Neves transfirió ayer fondos por más de 174 millones de pesos para la realización de obras y atender los gastos que se hicieron, desde el municipio, para afrontar tareas de reconstrucción de la ciudad tras el temporal que castigó Comodoro entre el 29 de marzo y el 8 de abril pasado. Los fondos son del segundo tramo del dinero que le corresponde a la comuna por el bono de financiamiento al que accedió la Provincia.

El gobernador Mario Das Neves firmó ayer, en casa de Gobierno de Rawson, con el intendente Carlos Linares, la transferencia de 174.701.452 pesos para la ejecución de obras públicas en Comodoro. Los fondos, que se utilizarán para ejecutar obras públicas en distintos barrios, provienen del endeudamiento al que Provincia accedió en el mercado internacional.

"Este es un paso más de los compromisos que asumimos porque la gente espera soluciones", indicó el mandatario provincial, quien remarcó que se trata “de uno más de los pasos que vamos dando en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

Das Neves dijo que “los números cansan a la gente, que está esperando soluciones” y apeló a “la responsabilidad de cada uno” para afrontar las consecuencias del temporal, ya que "cada uno de los estados ha funcionado, con algunas diferencias pero funcionaron porque la magnitud del siniestro fue lo suficientemente importante como para hacer un abordaje rápido y concreto".

El titular del Ejecutivo provincial afirmó que la reconstrucción llevará su tiempo pero aseguró que “está encaminada. Hemos estado en reuniones y seguimos, pero no sólo con reuniones, sino con hechos concretos", apuntó para luego recordar la reunión que el jueves mantuvo con el ministro del Interior de Nación, Rogelio Frigerio (n).

“Hablamos de ponerle fecha a cada cosa, así uno sabe que tal o cual obra va a ser ejecutada en tal fecha, y creo que eso es importante por una cuestión de planificación y también para la gente", remarcó.



"COMODORO ES UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES"



"Fuimos capaces en esta provincia, desde el 10 de diciembre del 2015, de seguir adelante, con una situación por todos conocida que no voy a repetir, con un período difícil, pero después del acuerdo con el Poder Legislativo, con un trabajo del exministro de Coordinación de Gabinete, Víctor Cisterna, pero también con un gran trabajo del ministro de Economía, Pablo Oca, y toda su gente, de obtener el bono", advirtió en otro tramo de su discurso.

Seguidamente se preguntó “¿cuántas provincias consiguieron el reconocimiento y los bonos que consiguió Chubut?, insistiendo en la necesidad de "ser cuidadosos con nuestros recursos, cuidadosos en los objetivos que nos planteamos; por eso las prioridades las fija el gobierno, para eso fue elegido".

"Para nosotros una de las prioridades, luego de la tragedia climática, es Comodoro Rivadavia, aunque sabemos que hay otros problemas en la Provincia de vieja data y también nos ocupamos de eso", acotó.



EL RECONOCIMIENTO DE LINARES



Por su parte el intendente Carlos Linares remarcó que "al haber firmado el segundo tramo del bono provincial, debemos hacer un repaso de cómo llegamos a este bono con el famoso endeudamiento de 650 millones de dólares que la Provincia ha tomado".

En el mismo tono, Linares reconoció “el trabajo que han hecho los diputados para que este bono llegue a los municipios; el trabajo que en su momento hizo Víctor Cisterna que colaboró y mucho para que esto suceda".

Linares dijo que la transferencia de más de 174 millones que efectuó el gobierno provincial al municipio "son pasos importantes en momentos complicados que estamos viviendo, sobre todo la ciudad de Comodoro Rivadavia".

En ese sentido agradeció porque "hemos podido incorporar una adenda a este segundo tramo que nos va a permitir que parte de ese bono lo derivemos para pagar deudas muy grandes que han quedado en el municipio con más de 350 millones de pesos en horas máquina, camiones, máquinas viales, que tenemos atrasado y con gente que está complicada financieramente".

Recalcó que "sin dudas esto va a ser un gran alivio y esta es la forma de dar respuestas por fuera de las contiendas políticas. El ciudadano de a pie no mira de donde viene, sino cómo se hacen las cosas y después elige su mejor opción", concluyó.

De la ceremonia, efectuada ante un colmado Salón de los Constituyentes, formaron parte el vicegobernador Mariano Arcioni; los ministros de Economía, Pablo Oca; de Infraestructura, Alejandro Pagani; secretarios, subsecretarios, diputados provinciales y el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares.

