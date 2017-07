El Patagónico | Regionales | POLITICA - 28 julio 2017 Das Neves valoró "al capital argentino que invierte" Fue al encabezar en Puerto Madryn la inauguración de la planta "Vientos del Sur" en las reconvertidas instalaciones de la ex pesquera Harengus. Se realizó una inversión de más de 5 millones de dólares para la instalación de cámaras de frío que permitirán almacenar productos, en su mayoría pesqueros, para poder ser exportados.

El gobernador Mario Das Neves valoró "al capital argentino que invierte" y remarcó que "tenemos que apostar a la cultura del trabajo que nos va a levantar como pueblo, Provincia y Nación". Así lo realzó al presidir en Puerto Madryn la inauguración de la planta "Vientos del Sur", llevada adelante tras un fuerte trabajo de recuperación de las instalaciones de la ex pesquera Harengus que cerró años atrás y que demandó una inversión de más de 5 millones de dólares por parte del grupo Newsan SA en sociedad con Pesquera San Isidro.

Se trata de la puesta en marcha de cámaras de frío con una capacidad de 2.800 toneladas, estimándose que las exportaciones desde la provincia se incrementarían hasta alcanzar las 59.000 toneladas en 2018.

Durante el acto Das Neves estuvo acompañado por el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; el director general del grupo Newsan, Miguel Glikman, y el director Nacional de Coordinación Pesquera del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Juan Manuel Bosch. También estuvieron presentes el ministro Coordinador de Gabinete; Alberto Gilardino; el ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, y el secretario de Pesca, Adrián Awstin, además de diputados provinciales, entre otras autoridades.

Das Neves brindó "un agradecimiento especial a estas dos firmas" y valoró "el cumplimiento de la palabra" de los inversores, sobre todo teniendo en cuenta la complicada situación económica que atraviesa el país y la provincia. "Me pareció una obra fenomenal. Hoy vine porque han cumplido con su palabra. Es una planta moderna que viene a ocupar un espacio importantísimo para una ciudad hermosísima como Puerto Madryn", destacó.



TRABAJO Y COMPETITIVIDAD



Al valorar la inversión argentina, el gobernador remarcó que "mi experiencia me dice en estos años que he sido gobernador, que tenemos gente que confía en nuestra gente y en nuestra actividad. A mí me queda brindarles, en nombre del estado provincial, un muchísimas gracias", les dijo a los empresarios. Y agregó que la puesta en marcha de la planta "es un aporte significativo, acá se ha dado trabajo (durante su construcción) y se va a dar trabajo. Se van a generar una serie de actividades secundarias muy importantes, y nos viene muy bien porque hace un tiempo importante que estamos discutiendo con Nación el tema de la competitividad".

Y reiteró que "somos lobbistas de todas las empresas de Chubut. Defendemos a aquel que invierte en Chubut y que genera trabajo en Chubut, no esperamos que nadie nos regale nada. Queremos generar las condiciones para seguir creciendo y desarrollándonos".

También destacó el trabajo diario para "recuperar aquel trabajo que se pierde" y valoró la labor que desarrollan colaboradores como Gilardino y Awstin trabajando coordinadamente con los intendentes, "teniendo en claro que la prioridad en un proyecto que hemos definido claramente como humanista que el trabajo es central".

Para culminar, Das Neves detalló que "cuando vamos a Buenos Aires gestionamos con respeto y números. Siempre voy diciendo lo que ha aportado Chubut en más de un siglo y lo que hemos recibido".

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, habló de la satisfacción de reinaugurar las instalaciones, "que hasta hace pocos meses atrás veíamos como un edificio abandonado" y subrayó la importancia "de la fusión de dos empresas, que mucho hacen por esta provincia y aportan a la clase trabajadora" para alcanzar esta reconversión de la planta.

Sastre indicó que la cámara de frío "Vientos del Sur" generará nuevos empleos "que se iban a otros puertos y otras provincias", por no contar con instalaciones en Puerto Madryn y afirmó que "vamos a seguir trabajando conjuntamente con las herramientas del municipio y la fuerza del gobierno provincial".

En tanto, el director general de Newsan, Miguel Glikman resaltó que para el grupo "es un orgullo esta cámara de frio de Vientos del Sur porque ponemos nuevamente en valor este lugar después de que estuviera más de 4 años sin operar, y es uno de los tantos logros que tenemos como empresa". Relató que "participamos en la construcción de varios buques pesqueros que hoy se encuentran plenamente en operación, muchos de ellos acá en Chubut. Estamos construyendo un nuevo congelador tangonero en España de última generación que será el primero de ingresar al país después de 20 años que no se renueva el parque pesquero".

