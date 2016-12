Das Neves valoró el diferencial para la Patagonia y el acercamiento de Nación

El mandatario provincial, Mario Das Neves resaltó el acuerdo porque "entendemos que una modificación a este impuesto, que afecta a tanta gente, estaba desactualizado generando problemas graves" y además recordó que "esta medida beneficiará alrededor del 50% de empleados tanto públicos como privados de Chubut".

"La idea es que en la zona patagónica, el mínimo no imponible sea de $45.140 a diferencia de 37.000 que se aplicará en otros lados del país"



El gobernador concedió una entrevista radial con el programa "La Mirada Despierta" conducido por Nelson Castro, en la cual habló sobre el principio de acuerdo por el nuevo esquema del Impuesto a las Ganancias, entre el Gobierno Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) y los gobernadores.

Al respecto, el mandatario manifestó que "hoy tenemos un encuentro que puede ser el cierre del acuerdo que se viene planteando por el nuevo esquema del Impuesto a las Ganancias, habida cuenta que la convocatoria se realizó para todas las partes que se ven involucradas con esta medida".

En el mismo sentido, Das Neves repasó que "esta convocatoria ha sido muy buena, cosa que no fue de la misma manera al comienzo de este debate, porque lo hizo sobre la marcha y sin acordar con los gobernadores y las tres CGT, pero ahora queda a las claras que el gobierno nacional ha dado el paso correcto, porque le está dando la oportunidad a todas las partes de charlar, y lograr un entendimiento que conforme a todos".

DIFERENCIAL

A su vez, el gobernador explicó que "nosotros tenemos una diferencia importante con la zona norte de nuestro país porque esto lo he hablado con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien me ha reconocido que sólo el 2% de su población trabajadora era impactada por ganancias y hay otras provincias que no tienen siquiera el 1% porque tienen salarios más bajos, todo lo contrario a lo que pasa en Chubut que por tener trabajadores petroleros, de luz y fuerza, camioneros, médicos, la situación es diferente".

"Por eso, yo en su momento fui muy duro quizás con mi planteamiento, porque en mi provincia, este impuesto afecta alrededor del 50% de los trabajadores tanto públicos como privados, de ahí que solicitamos que exista una modificación de los esquemas porque está claro que los montos están desactualizados, causando problemas graves", enfatizó el mandatario.

EL GOLPE DEL IMPUESTO EN EL SISTEMA SANITARIO

Asimismo, Mario Das Neves, explicó que "en Chubut, desde hace tiempo comenzamos a tener problemas con este impuesto, porque llegamos a tener 12 localidades chicas del interior, que cuentan con un hospital y su respectivo médico, a quien le pedíamos que esté de guardia los sábado y domingo, pero al cobrar el adicional, que se lo tomaba la AFIP, terminaba trabajando gratis, y por lo tanto se oponía a realizar su actividad dejando sin guardia esos días, cuando todos sabemos que eso no puede suceder en el ámbito de la salud".

Por consiguiente, el mandatario anticipó que "ya me he comunicado con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, que es un interlocutor excelente con las provincias, quien me dijo que la idea es que en la zona patagónica, el mínimo no imponible sea de $45.140 a diferencia de 37.000 que se aplicará en otros lados del país, por eso voy dispuesto a apoyar esto, con la idea de seguir construyendo una Argentina más federal, disminuyendo las asimetrías que existen entre las provincias".