Das Neves valoró la reacción de los comodorenses en defensa del CABIN

En la residencia gubernamental de Kilómetro 3, el gobernador Mario Das Neves inició ayer su agenda de actividades en Comodoro Rivadavia. El mandatario provincial firmó un convenio de capacitación, que permitirá la ejecución de conexiones de red de gas que beneficiará a 84 familias del barrio Máximo Abásolo y entregó el premio de 1 millón de pesos del sorteo del Telebingo Extraordinario.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo provincial rescató la reacción de la comunidad de Comodoro Rivadavia con respecto a la intención de la Comisión Nacional de la Energía Atómica (CONEA) de dar de baja al Centro de Aplicaciones Bionucleares ( CABIN ) en el programa de medicina nuclear.

"Eso del prueba y error a lo que nos tienen siempre acostumbrados a diario (el Gobierno nacional), nosotros no lo vamos a aceptar. Me quedo con la confianza del doctor Jorge Brugna, que es un médico de CABIN, que pone el pecho para llevarlo adelante al centro y no tengo porqué no creerle que un funcionario de la Comisión Nacional de Energía Atómica le haya dicho que no a Chubut, a La Pampa y a Formosa", sostuvo.

El mandatario provincial también consideró que la intención de perjudicar al CABIN fue una falta de respeto y afirmó que luego que se conociera la noticia "vieron que hubo una reacción, y tuvieron un mal cálculo. Para ellos era más importante poner una directora de Bicicletas (por el nuevo cargo en el Gobierno nacional) que apoyar a las instituciones de la salud", criticó.

"Soy optimista que las obras se van a realizar. Esto fue uno de los tantos errores que después mandan a justificar a los dirigentes que es una chicana política. No es una chicana, estamos tratando de conseguir apoyo para que el Centro funcione. Sabemos las necesidades y el sacrificio que le ha costado a mucha gente de Comodoro este tema", agregó.

Asimismo, Das Neves consideró: "están probando a ver qué pasa y qué no. Venimos de declaraciones de un ministro nacional que dijo que la gente comía menos carne y leche porque estaba ahorrando plata. Yo lo deporto del país, discúlpenme, pero no puede ser ministro una persona que piensa de esa manera".

Y referenció otras medidas tomadas por el Gobierno nacional contra sectores vulnerables. "Pasa como el tema discapacidad, dijeron que lo tiraron para atrás pero todavía siguen, alguno va caer en la volteada. Si pasa, pasa, el que no se queja pierde, el que se queja por ahí salva la ropa", afirmó.

El gobernador también elogió el papel que jugó el senador nacional, Alfredo Luenzo, en relación a su inmediato pedido de rectificación al Gobierno nacional con el CABIN.





CONTRIBUIR

a LA SALUD

La agenda del titular del Ejecutivo provincial continuará hoy a las 10 cuando entregue donaciones al CABIN y a los hospitales Regional y Alvear.

"Mañana (por hoy) vamos a estar en CABIN con una infracción que nosotros le cobramos a YPF de hace un tiempo a esta parte, vamos a aportar más de 4 millones a CABIN (a partir del cobro de esa multa a la petrolera), otro millón y medio al Hospital Regional, y un millón al Hospital Alvear. Seguimos apostando a la salud, sabemos que es una demanda de la sociedad", destacó.

En consecuencia, Das Neves volvió a remarcar "la reacción de estas horas" y subrayó: "no hay que bajar los brazos".