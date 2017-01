El Patagónico | Regionales - 08 enero 2017 Das Neves vaticinó que Bergman será el próximo ministro que echará Macri

El gobernador Mario Das Neves cuestionó ayer las gestiones de los ministros nacionales de Ambiente, Sergio Bergman y de Producción, Francisco Cabrera, al ser consultado respecto a la situación de los incendios rurales en el interior del país y los problemas que afronta la industria textil, de manera respectiva.

Durante una entrega de viviendas en Trelew, el gobernador consideró que luego de la salida de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Economía, habrá más cambios en el gabinete del presidente Mauricio Macri.

"Otros cambios van a haber seguramente. Creo que le quedan pocas horas a Bergman en Ambiente, porque es un espanto la actuación de él", expresó Das Neves respecto a los cuestionamientos que ha recibido el ministro de Ambiente por la falta de medidas para contener los incendios de campos en La Pampa, Río Negro y otras provincias.

Sobre la situación en Chubut, sostuvo: "por ahora venimos más o menos tranquilos" y mencionó que en las últimas horas del viernes "hubo un principio de incendio en el campo del ex vicegobernador Mario Vargas en Colán Conhué pero anoche (la noche del viernes) estaba sofocado".

En relación a las dificultades que enfrenta la industria textil en toda la provincia, en particular por el cierre de Guilford en Comodoro Rivadavia, el gobernador reiteró que desde hace tiempo "estamos queriendo tener una reunión con el ministro de Producción (Francisco Cabrera) que anda mucho por Punta del Este. Me parece que Juanita Viale no lo deja venir", ironizó.





