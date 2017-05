El Patagónico | Regionales | COPARTICIPACION - 04 mayo 2017 Das Neves volvió a reclamarle a Macri que se acuerde de Chubut El gobernador afirmó que el Estado nacional "necesita tener en cuenta que también existen el norte y el sur". Reiteró su reclamo por la coparticipación federal y el envío de fondos para la ejecución de obras primordiales. "Vamos a seguir exigiendo lo que nos corresponde", advirtió.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, cuestionó algunas medidas y decisiones del Gobierno nacional y afirmó: "necesitamos que Nación nos interprete y nos atienda mejor". Así, advirtió: "nosotros vamos a seguir exigiendo. Realmente hay que tomar decisiones un tanto más rápidas en esto de la coparticipación federal".

Das Neves efectuó las declaraciones ayer al encabezar en Casa de Gobierno, en Rawson, la firma de contratos por más de 55 millones de pesos para ejecutar obras en Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

"Nosotros no hemos parado de avanzar con el tema de las obras porque nos preocupaba conseguir fondos, pero también es cierto que la Nación necesita tener en cuenta que además de la ciudad y provincia de Buenos Aires, y la Pampa Húmeda en general, existen el Norte y el Sur, que sus provincias están padeciendo problemas importantes", indicó.

El gobernador planteó: "no nos alcanza solamente con los paliativos, que han venido y nosotros agradecemos. Pero queremos hablar en profundidad de qué es lo que nos corresponde como provincia, producto del trabajo de esta provincia y lo que le hemos dado a Nación".

"Esto es central, es la discusión y el debate que hay que darse y no el que se pretende todos los días por televisión, hablar del pasado, porque no se quiere hablar del presente y el presente lo tenemos que apechugar nosotros cada 24 horas", subrayó.



CAIDA DE LAS REGALIAS



El gobernador dimensionó "la caída enorme por regalías, que ha sido millonaria, no fue cubierta por ningún otro recurso, la tuvimos que bancar nosotros mismos y seguir adelante con las obligaciones que tiene el Estado".

Así, reiteró: "necesitamos que en Nación realmente nos interpreten mejor, que nos atiendan mejor. No atienden algunas circunstancias que nosotros estamos exigiendo. Vamos a seguir exigiendo, más allá de las cosas que se digan, de los enojos de algunos, porque nosotros planteamos las cosas de frente".

"El Estado nacional no desconoce cuáles son nuestros problemas porque los hemos planteado a través de las distintas áreas. Pero llegó el momento de efectivizarlo, llegó el momento de poner la 'tarasca' como corresponde porque nosotros hemos puesto el esfuerzo; demostramos que atacamos el déficit fiscal que había. Hemos demostrado que somos austeros y que más allá de las diferencias que podemos tener, intendentes y diputados, esta es una provincia en la que nos comprometimos a tirar todos parejos hacia adelante, y así va a ser hasta el último día y así la van a tomar los futuros funcionarios el día que les toque por la voluntad popular", afirmó.

"A Chubut la defendemos todos, porque si no la defendemos todos va a ser muy difícil, fíjense lo que pasa en Santa Cruz o en Río Negro, estamos en el medio nosotros. La estamos remando en dulce de leche", graficó.

"Tenemos por delante un año difícil porque a eso hay que agregarle un año electoral, donde los fondos no van por el camino correcto que deberían ir, ni para atender las urgencias, porque hoy es más importante que el Metrovías llegue a La Matanza", contrastó.

