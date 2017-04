El Patagónico | Regionales | POLITICA - 21 abril 2017 Das Neves y Randazzo envían señales políticas Ambos habían tenido un acercamiento en 2015, que al final no prosperó porque al ex ministro del Interior no lo dejaron participar de las PASO en las que Daniel Scioli derrotó a Mauricio Macri, aunque este último alcanzaría los votos necesarios dos meses más tarde, en la general, para ir al balotage que lo consagró como Presidente.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se reunió ayer en la Casa del Chubut en Buenos Aires con el dirigente justicialista Florencio Randazzo, ex ministro del Interior de Cristina Kirchner. El encuentro se dio en respuesta a un pedido que el dirigente nacional le realizó al gobernador.

Según se difundió desde la Secretaría de Información Pública provincial, durante la reunión ambos políticos realizaron "un análisis de la actual situación política, económica y social del país, interesándose también Randazzo por la complicada situación que está atravesando Comodoro Rivadavia tras el temporal que la azotó, así como por el resto de las regiones de la provincia que fueron afectadas".

En ese marco Das Neves le informó sobre las medidas tomadas desde su gestión de Gobierno durante estos días, transmitiéndole el dirigente nacional su predisposición para colaborar en lo que sea necesario.

El encuentro se dio tras un pedido de Randazzo a Das Neves aprovechando su presencia en Buenos Aires donde el gobernador realizó durante las últimas horas diversas gestiones ante el Gobierno nacional.

Randazzo tuvo una agitada agenda pública esta semana, tras reaparecer de un largo ostracismo. El martes almorzó con siete senadores nacionales del Frente para la Victoria (FpV), entre ellos el chubutense Mario Pais.

De acuerdo a trascendidos, el ex ministro del Interior está midiendo sus posibilidades de presentarse en las PASO de agosto como precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Su problema es que debería enfrentar a Cristina Kirchner y según las últimas encuestas él apenas llega al 9 por ciento de preferencia.

Randazzo quiso ser candidato a Presidente en 2015, pero entonces Cristina lo hizo desistir para que en la interna Daniel Scioli no tuviera oposición.

Cuando aún ello no había ocurrido, Randazzo sorprendió a los chubutenses con una súbita aparición que realizó en Trelew, presentándose en el domicilio particular de Das Neves, diciéndole que lo apoyaba en su competencia electoral, donde enfrentaba a Martín Buzzi, quien había sido de los primeros en respaldar a Scioli en la interna del FpV.

"Vine a visitar un amigo y un compañero; Mario ha sido un gran gobernador, sin duda el éxito de los chubutenses tiene que ver con el compromiso con la gestión y el vínculo que ha demostrado con las políticas del gobierno nacional cuando fue mandatario", sostuvo entonces quien era ministro y precandidato presidencial. Por su parte, Das Neves afirmó que "la primaria del FPV será muy grande" y que "lo importante de Florencio es su historia".

Randazzo no ocultó su predilección por el ex mandatario chubutense: "Mi candidato en Chubut es Mario Das Neves, yo no especulo, ni juego a dos puntas. Se viene una nueva etapa en la Argentina y Mario tiene que ser un protagonista. La Presidenta le tiene un gran cariño", agregaba.

Al final perdieron Scioli y Buzzi; ganó Das Neves sin llevar candidato a Presidente en su boleta y Randazzo se llamó a silencio largo rato. Hasta esta semana.

