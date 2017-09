David Almendra competirá en el Mundial de Lucha Grecoromana

El chubutense David Almendra, del 4 al 10 de septiembre, estará compitiendo en Atenas, la capital griega, en la categoría hasta 50 kilos en la especialidad de lucha grecoromana. "Lo primero que me preocupa es dar el peso y luego pensar en ganar, no tengo otra cosa en mente. El objetivo es dejar bien representado al país y sobre todo a la provincia de Chubut porque siempre me está apoyando".

Con tan solo 15 años, nacido en marzo del año 2002, Almendra lucha en la categoría Cadetes dando un par de años de ventaja.

"Chubut Deportes me ayuda mucho con el tema nutricionista y kinesiología, algo muy importante pensando en cada torneo que tengo para competir", confió el chubutense reciente campeón Panamericano y Sudamericano.

Para Almendra, campeón de los Juegos Evita Nacionales, nada fue sencillo en su vida y este año es muy particular porque "me volví del CeNARD a Corcovado porque extrañaba pero el "profe" Oliver (Arevalo Medina) no me dejó que me fuera del deporte. Logramos venir al Internado de Playa Unión, donde estoy terminando mis estudios y puedo seguir practicando la lucha".

Mediante un convenio entre Chubut Deportes y el Ministerio de Educación de Chubut, Almendra pudo así seguir de manera continua con su carrera secundaria y la práctica de un deporte -donde desde su inicio en competencia ha sido protagonista-, en las instalaciones del camping de Seros. "Hay mucha gente que siempre me está acompañando y por eso soy muy agradecido a todos".

Para Almendra, ese jovencito que en su tierra natal es fanático de la doma tradicional, "está claro que tengo tiempo para seguir compitiendo en la categoría Cadetes, por eso no me apura salir bien o mal. Hay que seguir creciendo pero siempre pensando en dar lo mejor que tenga buscando la victoria".





CON UN ACOMPAÑANTE

DE LUJO

El entrenador cubano, Oliver Arévalo Medina, quien acompañará al atleta, sostuvo que "Hernán con esto alcanzará la mayoría de edad como atleta, en este último tiempo ha madurado mucho y hoy estamos recogiendo los frutos. En el Panamericano fue aplastante su actuación, se lució y fue el mejor argentino".

Confiando: "En Europa será más complicado, porque irán los mejores del mundo y allá la Lucha Grecorromana es muy fuerte y él además dará ventaja en su categoría. Tiene 15 años y es categoría Escolar y competirá en Cadetes, por lo que será un reto fuerte y su primer combate será en la báscula, porque ya no es el "pibito" que era hace un tiempo. Queremos que haga esa división porque es la que más le conviene para insertarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018".

En cuanto al trajín que se le viene al deportista que aspira a clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud, detalló: "Ahora tiene el Campeonato del Mundo, en noviembre el Sudamericano de la Juventud, luego el Argentino y concentraciones. Ya en enero comienzan con una base de entrenamiento de 28 días en México y luego a Europa, en los países nórdicos, en Turquía, España, Rumania, Azerbaiyán y Rusia. Por último, en mayo será el clasificatorio a los Juegos Olímpicos en Guatemala, por lo que será un año complejo el que nos espera, pero lo asumiremos como se debe".

Arévalo Medina contó que "quizás a fines del año pasado David estaba por dejar la actividad, se volvió del CeNARD porque extrañaba y logramos, gracias al apoyo de Walter Ñonquepán, armar un centro de entrenamiento en el Internado de Playa Unión. Allí además de David hay otros chicos del interior. Era algo muy complejo de lograr, lo pudimos conseguimos y repito que ahora estamos viendo los frutos de todo este trabajo".