El Patagónico | País/Mundo - 17 enero 2017 Davos propone un cambio en política económica para una mayor inclusión social "Para responder de manera más eficaz a las preocupaciones sociales, las políticas económicas necesitan una nueva brújula, avances amplios en el nivel de vida y un nuevo mapa mental en el que se replantee la reforma estructural y se aplique a esta tarea", aseguró Richard Samans, miembro de la Junta Directiva del Foro que hoy iniciará su encuentro anual.

Las prioridades en materia económica deben cambiar para responder de forma más eficaz a la inseguridad y desigualdad que acompañan el cambio tecnológico y el mayor aumento de la desocupación por la integración de robots al proceso productivo, según un informe publicado ayer por el Foro Económico Mundial que iniciará su encuentro anual hoy en la localidad suiza de Davos.

El Informe sobre Crecimiento Integrador y Desarrollo 2017 (Inclusive Growth and Development Report 2017) concluye que "la mayoría de los países están perdiendo oportunidades importantes para aumentar el crecimiento económico y reducir la desigualdad al mismo tiempo porque el modelo de crecimiento y las herramientas para medirlo que han guiado a los dirigentes durante décadas necesitan un importante reajuste".

Los expertos de Davos explican que si se sigue el actual Indice de Desarrollo Integrador (IDI) -que mide el desarrollo más allá del PBI-, el 51% de los 103 países con datos disponibles (economías avanzadas y en desarrollo) experimentaron una baja de su puntuación en los últimos cinco años.

Esto "confirma la legitimidad de la preocupación y el reto que afrontan los dirigentes en cuanto a la dificultad de traducir el crecimiento económico en avances sociales de gran calado".

En el 42% de los países, el IDI cayó a pesar del aumento del PBI per cápita. Uno de los principales culpables fue la desigualdad de la riqueza, que aumentó una media de 6,3% en un 77% de las economías, subrayan.

Algunos países ocupan posiciones significativamente más altas en el IDI que las que ocuparían por su PBI per cápita, lo cual sugeriría que hicieron un buen trabajo a la hora de hacer que sus procesos de crecimiento sean integradores. Este grupo incluye a países tan diversos como Camboya, República Checa, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Vietnam.

Por el contrario, otros países ocupan puestos en el IDI bastante más bajos de los que les corresponderían por PBI, lo que indica que su crecimiento no se ha traducido en inclusión social. Algunos de ellos son Brasil, Irlanda, Japón, México, Nigeria, Sudáfrica y Estados Unidos.

Por otro lado, el estudio revela que los ingresos anuales medios cayeron un 2,4% o U$S284 per cápita en 26 economías avanzadas entre 2008 y 2013 (o en el período disponible más reciente).

Y, aunque a los países en vías de desarrollo les fue mucho mejor -ya que en ellos los ingresos medios crecieron una media del 10,7% equivalente a U$S165-, el 23% experimentó una baja en los ingresos medios per cápita del 9%, frente al 54% de los países avanzados, que experimentaron una baja media del 8% ó U$S1.044 por persona equivalente a U$S2.505 por familia.



NUEVA BRUJULA PARA LAS

POLITICAS ECONOMICAS

Richard Samans, miembro de la Junta Directiva del Foro, afirmó que "existe un consenso global en torno al crecimiento integrador, pero hasta la fecha ha sido mucho más orientativo que práctico".

Por ese motivo "para responder de manera más eficaz a las preocupaciones sociales, las políticas económicas necesitan una nueva brújula, avances amplios en el nivel de vida y un nuevo mapa mental en el que se replantee la reforma estructural y se aplique a esta tarea".

El nuevo marco defiende que 15 áreas de políticas estructurales -entre ellas educación, servicios e infraestructuras básicas, intervención financiera, transferencias fiscales, empleo y remuneración- y la fortaleza institucional constituyen el "sistema de distribución de los ingresos" subyacente de las economías de mercado modernas y que son las herramientas cruciales a disposición de los dirigentes para fortalecer el crecimiento económico y la inclusión social de forma conjunta.

También se subraya que es necesaria una iniciativa internacional coordinada para combatir la perspectiva de estancamiento económico crónico y una desigualdad social en aumento, que ponga los avances en el nivel de vida medio de la gente en el centro de las políticas nacionales y de integración.





