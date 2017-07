De Cipolletti a EEUU: "El Gauchito" Heiland pelea por su chance mundialista

El púgil argentino Sebastián "El Gauchito" Heiland y el invicto local Jermall Charlo afrontarán este sábado en Nueva York una pelea eliminatoria para que el ganador quede como retador obligatorio del campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que en la actualidad es el kazajo Gennady Golovkin.

El combate se llevará a cabo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York y será emitido desde las 21 por la señal de cable de Fox Sports.

La pelea estelar de la velada neoyorquina, tiene como protagonistas a Adrien Broner y Mikey Garcìa de la división superligero.

Desde el mes de marzo se anunció la disputa del combate eliminatorio entre "Gaucho" Heiland y el norteamericano Jermall Charlo. El vencedor deberá enfrentar al campeón mediano del CMB que en la actualidad es el kazajo Genndry Golovkin.

Heiland (28-4-2/ 15 ko), de 30 años y nacido en Cipolletti, reside en la localidad bonaerense de González Catán y está ubicado primero en el ranking mediano del CMB, donde reina e invicto "GGG" Golovkin.

Charlo (28-0-0/ 13 ko), de 26 años, es el actual campeón superwelter de la FIB y está segundo en el escalafón mediano. El púgil estadounidense subió una categoría para enfrentar al argentino.

"Estoy muy agradecido por esta oportunidad de figurar en esta cartelera. Estoy muy contento con la bienvenida que he tenido por parte de todo el mundo en Nueva York. No podría estar más feliz o más centrado para esta pelea, es crucial para mí y no puedo esperar hasta el sábado", señaló Heiland, cuando realizó el jueves último un entrenamiento abierto junto al estadounidense.