De Comodoro Rivadavia a Racing de Avellaneda

Matías Araya, de 14 años, y Mateo Marín, de 13, fueron fichados por Racing Club de Avellaneda luego de superar sus respectivas pruebas. Matías es delantero de Petroquímica y nació en Comodoro Rivadavia, mientras que Mateo es mediocampista de Unión San Martín Azcuénaga y oriundo de Río Mayo.

Ambos formaron parte de las evaluaciones que realizaron Claudio García y Jorge García hace poco más de veinte días, en cancha de USMA, y fueron convocados a esta última prueba que los confirmó en el semillero "académico".

"Nos probamos dos días y enseguida llamaron a mi papá y al de Mateo, confirmando que nos fichaban", comentó Matías Araya en diálogo con El Patagónico, que en su edición impresa publicará mañana una extensa nota con el jugador. "La verdad es que no lo esperaba. Estoy contentísimo, pero es como que todavía no caigo. Fue todo rapidísimo, no caigo que estoy en Racing", confesó.