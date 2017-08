De la noche comodorense a "Pasión de Sábado"

Meses atrás Guillermo González junto a otros artistas comodorenses formó parte de un informe especial de El Patagónico que reflejaba la lucha de la carrera solista desde la Patagonia.

Guillermo relató que era el encargado de ponerle ritmo a las noches del Draw y recordó que la experiencia que consiguió tras presentarse en el programa Pasión de Sábado marcó su carrera.

"Mi máximo ídolo es Daniel Agostini, y cuando lo conocí le dije que mi sueño era ir a Pasión. Él me dio los contactos y me ayudó grabando un tema para que me diera más difusión y eso hizo que se abrieran un montón de puertas", recordó.

Este sábada el cantante tuvo la oportunidad de volver al escenario de América Tv y después de su presentación dedicó un especial saludo "a la familia petrolera de Comodoro Rivadavia y a todas las familias que aún intentan recuperarse de las secuelas que dejó el temporal". Además, agradeció el apoyo de Cultura que le permitió volver a la escena nacional.