El Patagónico | Regionales | LEGISLATIVAS 2017 - 27 junio 2017 De las 8 listas, en el PJ podría quedar la mitad El intendente Carlos Linares podría resolver hoy retirar la precandidatura que, desde el Frente de Agrupaciones Peronistas, se presentó el sábado con Ricardo Fueyo como primer precandidato a la diputación nacional. Ayer Alfredo Béliz retiró la suya, en tanto que la junta electoral dio de baja, por no haber presentado los avales necesarios, la de El Peronismo Vuelve de Puerto Madryn.

El intendente Carlos Linares ayer no tuvo tiempo para detenerse a observar la situación política en la que quedó tras la presentación de la lista con Ricardo Fueyo a la cabeza en la que, entiende, en la práctica no fue apoyado como se esperaba por el resto de los dirigentes de la Federación de Agrupaciones Peronistas.

El jefe comunal tuvo ayer un día intenso y dedicó su tiempo a atender las contingencias de la lluvia que cayó en la ciudad desde el domingo, situación que incluyó una reunión con los directivos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (ver aparte).

“No tengo tiempo para estar pensando en eso. Estamos atendiendo la situación que nos volvió a generar la lluvia”, dijo el intendente cuando El Patagónico lo consultó ayer sobre la versión que indicaba que tenía previsto retirar la lista que impulsó, con Ricardo Fueyo como precandidato en primer término a la diputación nacional.

El silencio impuesto por Linares en este tema, sobre todo a partir de la nueva contingencia climática, no impidió que la posibilidad de bajar la lista trascienda y que la misma fuera reconocida, en potencial, por otros miembros de peso del Ejecutivo municipal y del armado político del jefe comunal.

Al intendente, de acuerdo a lo que este diario pudo averiguar, no le afectó tanto las molestias que en el bloque de concejales y en parte de la dirigencia peronista de Comodoro, generó la postulación del ex referente del Partido Intransigente y del Frepaso, a quien se lo tiene como un extrapartidario, sino la falta de apoyo concreto de los otros dirigentes de la Federación: Carlos Eliceche, Norberto Yauhar y José Arrechea.

El enojo de Linares parece entendible porque en la campaña no dudaba de que Fueyo iba a dejar en claro por qué era el precandidato del denominado modelo nacional y popular, pero el armado real de la lista es muy distinto al que originalmente se proyectó y acordó con los otros referentes de la Federación.

En concreto, quien secundaría en la fórmula a Fueyo iba a ser una diputada provincial, Alejandra Marcilla o Estela Hernández, mientras el intendente de Epuyén, Antonio Reato, sería el primer suplente.

Al final los anotados fueron los de una administrativa de la Legislatura, Silvia Pecci, Antonio Rubia de Puerto Madryn y Graciela Carrazza de Esquel.



SE BAJO BELIZ Y SE CAYO LA LISTA DE MADRYN



Mientras se espera la definición del intendente de Comodoro, ya que Fueyo si bien no hizo declaraciones dejó trascender que pese a los inconvenientes internos estaba confiado en dar pelea, la junta electoral ayer recibió la nota formal de la Agrupación Miguel Falcón, por la que se comunicó la decisión de retirar la lista presentada con el titular de Empleados de Comercio y diputado del Parlasur, Alfredo Béliz, como primer precandidato.

En la nota firmada por los apoderados Daniel Molina, Guillermo Magri y Juan Villarroel, se aseguró que los motivos de la declinación tienen que ver con aportar en la búsqueda de un objetivo común, en lugar de “una apetencia sectorial o personal”.

La junta electoral, en tanto, tuvo que dejar fuera de carrera a la lista presentada bajo el nombre "El Peronismo Vuelve", que llevaba solo postulantes de Puerto Madryn y que, en lugar de los 800 avales presentados, adjuntó unos 650.

Hasta ayer, de las 8 listas presentadas quedaban 6. Hoy ese importante número podría bajar a 5, si es que Linares decide finalmente retirar la lista que encabeza el ex concejal y ex titular de Chubut Deportes, Ricardo Fueyo.

Por otra parte, ayer fueron citados por la junta electoral otros dos precandidatos, Héctor González y Miguel “Cone” Díaz, para que se pusieran de acuerdo sobre el color que utilizarán en las Primarias ya que ambos escogieron el celeste y blanco. Si alguno no cedía, ambos serían dados de bajo. Tenían hasta la medianoche para consensuar.

