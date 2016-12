De los 23 homicidios ocurridos durante este año hay siete que continúan sin esclarecerse

Después de que en 2015, con 13 muertes violentas la estadística de homicidios en Comodoro Rivadavia descendió respecto a los años anteriores –donde los promedios habían superado la media nacional-, la violencia recrudeció durante 2016 con un marcado aumento en la cifra de asesinatos que –cuando restan horas para cerrar el año- llegó a 23.El promedio grafica que se produjeron casi dos homicidios por mes, descartando otros casos de muertes de causa dudosa que se encuentran en plena investigación como el de Valeria Soledad Vivar (30), quien el 24 de enero apareció ahorcada en su domicilio. Al respecto, la fiscal Cecilia Codina aún no formalizó la investigación.Tampoco la causa de la muerte del oficial de la Policía del Chubut, Simón Saiegg -que se encuentra en manos de la misma fiscal-, ha sido esclarecida. El 14 de febrero el efectivo sufrió quemaduras en un 65 por ciento de su cuerpo y falleció seis días después. No se ha determinado hasta el momento si se trató de un accidente o de un homicidio.Por esa -y otras tantas causas- los familiares de víctimas se movilizaron durante este año con marchas y otras manifestaciones para exigir justicia.AJUSTE DE CUENTASEn este contexto, se puede desmenuzar en el análisis de los homicidios que 15 de ellos fueron por ajuste de cuentas entre las personas involucradas. Es decir que víctima y victimario se conocían, y por alguna diferencia la dirimieron en forma violenta, ya sea con la utilización de arma de fuego, arma blanca o golpes con objeto contundente.En ese sentido, los ajustes de cuentas se cobraron las vidas de Yoni Flores (43), David Barra (18), Néstor Goroso (22), Daniel Sánchez (25), Eduardo Funes (29), Matías Suárez (26), Claudio Boz (45), Víctor Chacana (39), Angel Vidal (19), Luis Díaz (269, Darío Huaiquil (19), Pablo Olima (34), Jonathan Vera (22), Oscar Mansilla (19) y Humberto Barría (31).Los dos asesinatos registrados por peleas callejeras terminaron con las vidas de Diego Bruno (24) y Diego Soto (29). Los femicidios que también movilizaron a la comunidad comodorense se cobraron las vidas de Vanesa Daniela Farías (38) y Valeria Nicol Palma (21). Mientras Darío Contreras (26), Lidia Peralta (54) y Yazmín Espinoza (14) se contabilizaron como las tres víctimas de la masacre de Standart Centro. Finalmente, el cuerpo del bebé hallado en el basural completa las negras cifras de homicidios ocurridos en el año que se va.PROMEDIO DE EDADLa fría estadística indica que el promedio de edad de las víctimas de los 23 homicidios de 2016 fue de 27 años. Justamente la abuela y nieta de la masacre de Standart, Lidia Peralta y Yazmín Espinoza, fueron las víctimas del año más joven y de mayor edad, de manera respectiva.Esa fatídica madrugada del lunes 12 de setiembre la adolescente que tenía 14 años recibió un disparo en la cabeza y falleció al día siguiente tras agonizar 24 horas. Su abuela, de 54 años, en tanto, fue abatida de tres disparos en el cuerpo y murió junto a su hijo Darío Contreras en el domicilio de la calle Código 2398.El homicida y suboficial de Prefectura, Marcelo Osvaldo Soria (45), también hirió a un hijo adolescente de su ex pareja, y después se suicidó en la misma vivienda en la que cometió el triple crimen.A la vez, el análisis de las estadísticas revela que las muertes violentas se cometieron en trece barrios: cuatro fueron en Kilómetro 8; tres en La Loma; tres en Máximo Abásolo; dos en San Cayetano; dos en Quirno Costa y dos en San Martín; y los restantes en el 30 de Octubre, Industrial, Kilómetro 12, Stella Maris, Moure, Laprida y La Floresta.SIETE SIN ESCLARECERSECasi la mitad de los asesinatos -doce de ellos- se produjeron por la utilización de arma de fuego, lo que pone al descubierto la facilidad con la que muchas personas acceden a ese circuito ilegal. Incluso en más de una oportunidad se han ofrecido pistolas o revólveres en distintas páginas de la red social Facebook.Otras siete víctimas –Yoni Flores, Diego Bruno, Vanesa Farías, Eduardo Funes, Valeria Palma, Pablo Olima y Diego Soto- fueron abatidas con armas blancas. Tres encontraron la muerte por recibir golpes con objetos contundentes como fueron los casos de Daniel Sánchez, Claudio Boz y Víctor Chacana. Y el caso del bebé fue por asfixia, indicó la autopsia forense.En cuanto al desarrollo de las investigaciones judiciales se puede decir que sólo una causa, el primer homicidio del año cuenta con condena. El autor Carlos Alves fue condenado a 8 años de prisión a través de un juicio abreviado, donde reconoció su responsabilidad penal por el asesinato de Yoni Flores.Quince de los homicidios registran imputados por la justicia, donde los sospechosos cumplieron o cumplen prisión preventiva, según cada investigación. Los mismos deberían llegar a juicio durante 2017.Y los restantes siete crímenes se encuentran sin esclarecer. Se trata de los casos del bebé hallado en el basural, donde no se pudo saber aún quien fue la mujer que dio a luz a la criatura; de Néstor Goroso, donde existe un testigo que no quiso aportar lo que presenció a la Fiscalía; de Daniel Sánchez, quien fue interceptado por sus homicidas cuando iba con otras personas; de Víctor Chacana, quien fue golpeado por integrantes de una familia que está identificada, pero no están imputados; Angel Vidal, en el cual el sospechoso de dispararle se encuentra prófugo de la justicia; Oscar Mansilla, donde se conoce a un testigo, pero tampoco quiso declarar para detener al presunto homicida; y Humberto Barría, quien salió a fumar de noche afuera de su casa de Km 8 y recibió un tiro. En ninguno de esos casos, los investigadores no cuentan con sospechosos.