De manera sorpresiva el Presidente defendió a Lewis y dijo que hay una "sistemática búsqueda" para agredirlo

El Presidente defendió al empresario británico, a quien definió como "un amigo". Dijo que no tiene vínculos comerciales con Lewis y que buscan "agredir" al magnate. "El compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses al año, invierte para que sea sustentable, y le da trabajo a cientos de personas", consideró. También se refirió a los Panamá Papers.

El presidente Mauricio Macri dijo ayer ser "amigo" sin "vínculos comerciales" con Joe Lewis y sostuvo que se busca "agredir" sistemáticamente al empresario británico a pesar de haber mejorado el ingreso al lago Escondido, que linda con su propiedad.

"El (por Lewis) compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses al año, invierte para que sea sustentable, y le da trabajo a cientos de personas", dijo el Presidente durante su primera conferencia de prensa de 2017 en Casa de Gobierno.

Según denunciaron distintas entidades ambientales y ciudadanas de la zona de El Bolsón, Lewis es propietario de 14 mil hectáreas linderas al lago Escondido y lo acusan de haber cerrado los accesos públicos al mismo.

"El lago tienen un mejor acceso del que tenía antes que Lewis compre esa propiedad; no sé qué se pretende", lo defendió el mandatario, quien, además, afirmó que hay una "sistemática búsqueda de agredir" al empresario de origen británico.

En este marco, pidió "ser preciso" con la información al rechazar que Lewis sea parte del emprendimiento "Las Laderas" que cobró notoriedad luego de que la Justicia impidiera su avance durante la pasada semana.

"No tiene que ver con el proyecto Laderas, hay que ser preciso. Hay un grupo inversor, pero no tiene que ver con Lewis", señaló Macri en la conferencia de prensa.

Por otra parte, destacó la participación del empresario en la licitación de obras para energías renovables: "El presentó un proyecto para generar energía con una turbina, con el agua que cae al lago"

"Ganó y va a aportar a la producción de energía", dijo el Presidente y finalizó señalando que, en la localidad rionegrina de El Bolsón, "se produce energía con gasoil, contaminando".





TAMBIEN SE REFIRIO A LOS PANAMA PAPERS

Macri en la conferencia de prensa que brindó ayer también se refirió a los "Panamá Papers". El primer mandatario dijo que espera una pronta resolución judicial de su situación en la causa, en la cual aseguró que tanto él como la Cancillería prestaron colaboración a la Justicia.

El mandatario afirmó que espera que "la Justicia resuelva" su situación porque, en "todos los casos tiene que haber un tiempo" de investigación.

De esta forma, hizo referencia a la causa que tramita en el juzgado Federal a cargo de Sebastián Casanello, en la que interviene el fiscal Federico Delgado y en la que investiga al mandatario por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes de su participación en las sociedades offshore Fleg Trading y Kagemusha.

"La Cancillería colaboró, yo colaboré", aseguró Macri, quien agregó: "me encantaría que el juez diga que todas esas denuncias que me hicieron son mentiras, porque ni era accionista, ni cobré dinero, fui director cuatro meses. Con lo cual, no tenía que haber declarado esa sociedad en mi declaración jurada como jefe de Gobierno. Para mí, ya quedó muy claro".

El líder de Cambiemos destacó que se presentó ante la Justicia "al día siguiente" de surgida la noticia y le pareció "correcto que me investiguen aún siendo un presidente recién electo".