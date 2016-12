El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 diciembre 2016 "De Tevez hablaré después del partido con Colón", manifestó Guillermo Sobre la continuidad del capitán "xeneize" sólo hay incertidumbre, y el técnico sostuvo que es una decisión personal. En tanto que buscan titular para la defensa de los tres palos, dado que el tercer arquero, Ramiro Martínez, quedará libre a fin de año.

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, reiteró ayer su deseo de que Carlos Tevez se quede en el club y aclaró que recién hablará con él después del partido del próximo domingo ante Colón de Santa Fe, en La Bombonera.

"Todavía no hablé con Carlos, es una decisión personal y prefiero hablarlo después del partido. Tanto el cuerpo técnico como sus compañeros queremos que se quede", manifestó el "Mellizo" Barros Schelotto, quien al igual que el pasado domingo luego del triunfo en el Superclásico ante River Plate expresó su deseo de retener al "Apache".

Y después sobre el tema comento: "Fui compañero de Tevez y compartí vestuario y sabe el afecto que le tengo y el respeto y trato de darle tranquilidad para que tome una decisión".

Consultado por el clima que se vivirá el domingo en La Bombonera luego de la victoria ante el "Millonario", que además dejó al equipo como líder del certamen, indicó que el hincha estará "contento".

Y ante la posibilidad de que el público "Xeneize" pueda "torcer la decisión" de Tevez, quien recibió una oferta millonaria del fútbol chino, señaló: "habría que preguntárselo a él. El hincha lo quiere mucho pero son decisiones personales".

Y agregó sobre la muy posible llegada al fútbol de China del ídolo de Boca: "el afecto de la gente para un jugador como Tevez siempre va estar tome la decisión que tome"

Asimismo, se le preguntó si Boca buscaría un refuerzo si se va el Apache; "Si Tevez se va saldríamos a buscar un jugador en ese puesto. Por supuesto que Tévez es irremplazable. No hemos pensado en nada ni en nadie, un jugador como Tevez no aparece todos los días.

Después habló del reemplazante para Guillermo Sara que será operado hoy de una luxación de su hombro derecho: "tenemos que salir a buscar un arquero porque el tercer arquero Ramiro Martínez queda libre a fin de año. Hoy hablaré con el presidente para ver que opciones hay pero son las que se dice en los medios".

La dirigencia de Boca tuvo conversaciones con el representante de Mariano Andújar y Boca le daría a Estudiantes en parte de pago el pase de Leonardo Jara, ex jugador de esa institución.

Luego, el Mellizo aclaró el tema de los refuerzos: "salimos a buscar un arquero por la lesión de (Guillermo) Sara y otro jugador por la posible salida de Tevez. Si nadie se hubiese lesionado y no esta esto de Tevez no hubiésemos traído ningún refuerzo. Y nos quedábamos con el plantel que armamos a mitad de año".

Después hablo de la actualidad de su equipo: "se para el torneo en un momento donde hemos ido creciendo siempre dando pasos hacia adelante. Estamos bien y el domingo ganamos bien un partido importante pero ahora hay que pensar en Colón y en seguir manteniendo la punta".

Sobre el final habló de la no clasificación de su equipo para la Copa Libertadores 2017: "la clasificación de la Libertadores y la Sudamericana se definición en 14 fechas a principio de año y sólo quedaba ser campeón de la Copa Argentina. Ahora solo queda ser campeón para jugarla en el 2018".

Boca Juniors recibirá a Colón el domingo desde las 18.30 en La Bombonera en lo que será el último partido del año correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo de Primera División y con el arbitraje de Saúl Laverni.



