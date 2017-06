"Debemos mirar a toda la región"

"En estos casos, cuando se trata de imponer una medida siempre hay que tener una mirada más amplia y ya no hay que pensar en 'Esquel chiquito' o 'Chubut chiquito', sino en la Patagonia grande porque siempre van a querer intentar extraer minerales nucleares en esta zona", agregó.

Asimismo, la referente ambiental sostuvo: "sabemos cómo funcionan las corporaciones trasnacionales y nos parece muy peligroso que se avance en la energía nuclear, más sabiendo que hay un pacto con China".

También se mostró preocupada por la destrucción de la Patagonia. "Esta región es una marca por sí misma. Tenemos una identidad en el mundo desde la naturaleza, donde la gente viene para conocer las propiedades que tenemos en esta zona. No es justo que nuestras reservas naturales sean devastadas en busca de energía que no servirá para nada y que tiene un gran costo económico, como social y ambiental", destacó.

Además, Miranda subrayó que la región debe apostar por las energías renovables. "No puede ser que un país con menos potencial como Uruguay nos venda energía a nosotros y el presidente (Mauricio Macri) intenta instalar una central nuclear", indicó.

"Nosotros vamos a dar batalla todos juntos. Como lo hicimos en Gastre. Ya le dijimos 'no a la mina'; ahora le diremos no a la central nuclear. Todos sabemos que el agua vale más que el oro o un átomo concentrado; por eso no vamos a bajar los brazos hasta que se den cuenta de que con la Patagonia no se juega", agregó.