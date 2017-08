Debido al incremento de casos de violencia, padres montan guardia en la escuela

Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Primaria 45 Dardo Rocha de La Plata comenzó a montar guardias en el turno tarde de modo de prevenir los recurrentes hechos de violencia que se vienen sucediendo entre los alumnos y que ya motivaron la presentación de seis denuncias penales.

Según consignó El Día en las últimas semanas quince alumnos golpearon a uno en el patio; una revuelta en el aula terminó con vidrios rotos, sillas y pupitres por el aire y estudiantes golpeados bajo la mirada de susto de la docente de turno; amenazas con armas blancas; un chico de 10 de años quedó tirado en el baño pintado con lápiz labial tras haber sido agredido. Todo este combo de violencia fue denunciado por padres de la Escuela Primaria 45 de La Plata.

El preocupante cuadro de situación se da con alumnos de sexto grado del turno tarde. "Tres alumnos de sexto grado impusieron sus condiciones a base de hechos violentos y sin contención. Agreden a maestros, a sus pares, a quien se le cruce. La directora renunció hace pocas semanas y su reemplazante duró 48 horas", explicó a ese medio Martín Cuenca, padre de un alumno de sexto grado.

"Hace tres semanas que la situación se desmadró por completo en esta escuela, a la que concurría (René) Favaloro, que cambió su matrícula notablemente y tiene serios problemas violencia y falta de contención muy graves. Mientras nosotros estábamos en una reunión de padres, los alumnos se estaban tirando sillas, mesas, y todo objeto contundente que tenían a mano en el aula. Nadie de la escuela nos informó. Nos enteramos por nuestros hijos", contó Ailin Skoda, una de la madres que lleva a su hijo bajo "custodia", porque ella se queda en las inmediaciones del colegio de barrio Mondongo por las dudas que ocurra algo grave.

Precisamente, indica El Día, desde esta semana un grupo de padres hace guardia en el turno tarde, cerca del colegio, para estar alertas ante cualquier caso de violencia que pueda afectar a sus hijos. El resto de los padres de sexto grado "C" directamente no envían a sus hijos por temor y porque los padres trabajan a la tarde y no pueden ir a hacer guardia a la vereda del colegio.

Laura Musmes dijo a ese medio que "acá hay un serio problema de autoridad. Las docentes no hacen nada; las autoridades tampoco y la inspectora creo que no informa a sus superiores, porque si las autoridades educativas saben algo de todo lo que pasa en este colegio no creo que se queden de brazos cruzados y permitan semejante grado de violencia diaria".

Cuenca contó que en lo que va del año se presentaron seis denuncias penales por los episodios ocurridos en el colegio. "Tres alumnos de sexto grado amenazaron a un chico que lo iban a apuñalar. A los pocos días llevaron una faca y como estábamos los padres se las dieron a los alumnos más chiquitos. Acá algunos alumnos parece que tuvieran códigos carcelarios", denuncian.

Al colegio concurren más de 400 alumnos y según remarcan los padres, "hasta ahora a los alumnos que tienen problemas disciplinarios los cambian de turno, sin resolver los temas".