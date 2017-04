Debido a la emergencia que atraviesa esta ciudad solo algunos gremios adherirán al paro nacional

CAMIONEROS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES AJENAS A LA RECUPERACION DE COMODORO Esta tarde, el secretario general de Camioneros Jorge Taboada aclaró el mecanimo de adhesión al paro de la CGT que tendrá el sector. En este sentido, señalo que al igual que los gremios hermanos "no vamos a parar a los camiones y trabajadores que están afectados a restablecer las condiciones de transitabilidad e higiene, ni los que están limpiando el sistema de cloacas o transportan bateas", explicó. De este modo, se trata de ser solidarios con la tragedia que vivió la ciudad. El sindicato además dispone de trabajadores que mantienen guardias en la sede del sindicato para estar disponibles para trabajos y traslados que se requieran en la ciudad. No obstante, todos los trabajadores camioneros que pertenecen a otras ramas como distribución de correo o actividad petrolera confirman el paro de actividades.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Avila, sostuvo que el viernes se llevará a cabo un nuevo encuentro con las operadoras, quienes deberán presentar el plan de inversión de este año. Será en la localidad de Rawson.Asimismo, el referente gremial aseguró que la Mesa de Energía, que en un principio se iba a realizar este viernes, se postergó para el jueves 20.En este sentido, Avila manifestó: "hoy en día la industria prácticamente está parada al no poder acceder a los yacimientos ni servicios elementales" graficando que en algunos sectores "hay roturas de acueductos que han producido pérdidas de aguas tremendas"."Vienen reuniones de las que dependerá el futuro de nosotros", agregó el sindicalista. Recordó que por esfuerzo del gobernador, Mario Das Neves, "hemos logrado, por lo menos, que las operadoras cesaran en este malabarismo que estaban haciendo de llegar al 30 de marzo con despidos y por ahora se pasó casi al 30 de abril".Asimismo, el secretario general de Petroleros Privados se refirió a los daños que ocasionó el temporal durante los últimos días en esta ciudad y sostuvo: "si bien el gremio petrolero adhiere al paro del jueves no es la forma en la que queríamos reclamar"."Vamos a tener en cuenta la delicada situación que se atraviesa la ciudad por el temporal de lluvia. No queremos complicar aún más al vecino", explicó.Además, el referente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Fabián Huencheque, informó que si bien los trabajadores de adherirán al paro de mañana, está garantizado el servicio en todo Comodoro Rivadavia."Nosotros nos adherimos a la razón de la protesta y cómo se realizará, pero no podemos dejar de brindar el servicio porque la delicada situación de Comodoro. No podemos dejar incomunicada a la ciudad en medio de esta crisis por eso se ha decidido que el servicio será normal durante todo el día", afirmó Huencheque."NO SABEMOS COMO NOS VAMOS A MANIFESTAR"El secretario adjunto de la Regional Sur de ATECh (Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut), Daniel Murphy, aseguró que se adherirán al paro, pero todavía no han decidido de qué manera se manifestarán ya que la situación de esta ciudad es complicada."Es difícil. El paro se hace y ratifica porque es impulsado por las organizaciones a que nosotros participamos. Nadie puso en discusión el paro. Lo único que no sabemos en qué modalidad lo llevamos adelante. Estamos tratando de ayudar en lo que se pueda (tras el temporal) y no se planteó otra actividad más que ayudar a los damnificados", detalló Murphy.SE SUMAN AL PAROOtros de los gremios que se suman al paro nacional impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) son el Sindicato Unico del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) y el Sindicato de Camioneros y la Asociación Bancaria de Comodoro Rivadavia.En consecuencia, el secretario general de la Asociación Bancaria de Comodoro Rivadavia, Jorge Uliarte, aseguró: "nosotros nos adherimos a nivel nacional, pero aprovecharemos el día para ayudar a los compañeros que se encuentran en problemas por el temporal. Tenemos gente que está muy complicada y si se cumple el pronóstico se va a poner un poco más complicado para los barrios que la están peleando".Además, Uliarte garantizó la reposición de los cajeros automáticos para mañana exceptuando algunos dispensadores que se encuentran en el barrio Industrial. "Todos (los cajeros automáticos) de banco Santander y Galicia se encuentran fuera de servicio por la cantidad de barro que tienen, pero los demás están funcionando de manera normal", detalló.LUZ Y FUERZA NO PARA EN COMODOROEl secretario general de Luz y Fuerza de la Patagonia y tercer vocal de la conducción de la CGT, Héctor González, aseguró que los trabajadores nucleados en la entidad se adherirán a la medida exceptuando a los empleados de esta ciudad para continuar trabajando en la restitución del servicio eléctrico.El secretario general de Luz y Fuerza de la Patagonia aseveró: "un 40% de Comodoro Rivadavia no tiene luz, gas, ni agua y se hace necesario que los trabajadores de la Cooperativa sigan trabajando y colaborando para restablecer el servicio. En esta contingencia se hace necesario que estemos todos juntos tirando del mismo carro".