El Patagónico | Regionales - 12 diciembre 2016 Decisión firme de rechazo al DNU de Macri sobre los reembolsos portuarios

Los senadores también resultaron contundentes cuando fueron consultados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el presidente Mauricio Macri eliminó los reembolsos por puertos patagónicos. Antes de la reunión de la Bicameral, que será mañana por la tarde, la comisión de Comercio e Industria del Senado convocó para ese día a la mañana a todos los legisladores patagónicos y otros actores de la región para analizar el texto y darle fuerza a la resistencia.

El senador nacional Alfredo Luenzo de Chubut Somos Todos, como presidente de la Comisión de Comercio e Industria del Senado, convocó para el martes a las 10 a todos los legisladores patagónicos y representantes de los sectores que se verán afectados por la eliminación de los reembolsos.

"Vamos a juntarnos todos para analizar la situación en conjunto y establecer los pasos a seguir, que a nuestro criterio no es otro que sostener la eliminación del DNU en la reunión de la Bicameral, que se realizará por la tarde", informó Luenzo.

En diálogo con El Patagónico, el senador indicó: "la idea de la comisión es escuchar a todos los sectores, también al Ejecutivo nacional, y luego sacar un documento que, entiendo, será en apoyo a vetar este DNU en la Bicameral", redondeó.

Luenzo también indicó: "los reintegros, que en principio se proponían como alternativa a los reembolsos, son insuficientes. Desde varios sectores ya nos anticiparon que no sirven para compensar el desequilibrio regional. Lo hablaremos el martes, y luego elevaremos la recomendación a la Bicameral", insistió.

Nancy González del Frente para la Victoria adelantó que hoy, a las 18, se desarrollará una reunión de bloque para definir la postura general. "Los gobernadores están siendo presionados, como con Ganancias, por el Presidente pero entiendo que todos los senadores compartirán el rechazo a este nuevo DNU del Presidente, que vuelve a atentar contra las economías regionales".

González, que dijo no haber hablado con el gobernador Mario Das Neves del tema, recordó: "con este DNU, el Presidente se rió del gobernador. Los ministros le decían el jueves que iban a seguir hablando, y el decreto ya estaba firmado. La típica agachada de este Ejecutivo que solo gobierna para las corporaciones", enfatizó.

La posición del senador Mario Pais del FpV también es clara y en este caso es trascendente, ya que el abogado comodorense integra la comisión Bicameral que analizará mañana el DNU.

"Como integrante de la Comisión y representante de una Región que una vez más se ve avasallada por medidas centralistas tomadas desde una visión de un país para pocos, voy a propiciar el rechazo del Decreto", anticipó Pais.



LUEGO DE LA BICAMERAL



La Bicameral está compuesta por 16 miembros y hoy todo parece indicar que hay mayoría para vetar el DNU, aunque esa determinación será importante, la misma no elimina el decreto ya que lo resuelto por la Comisión debe ser analizado por cada una de las Cámaras.

La Ley 26.122 de 2006 que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los DNU establece que una vez firmados los dictámenes los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas Cámaras, pero que continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario.

Así, por más de que la Comisión dictamine en contra de la validez de un DNU, basta con que las Cámaras de Senadores y Diputados no lo traten para que el decreto siga en pie.



Fuente: