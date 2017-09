Declararon doce testigos en el inicio del juicio que tiene a Axel Nieves como acusado

En el inicio del debate la defensa planteó cuestiones preliminares y se pudieron escuchar los alegatos iniciales de las partes. La fiscal postuló que va a probar a lo largo del debate la responsabilidad penal de Nieves en base a los hechos calificados jurídicamente "como abuso de armas, abuso de armas agravado por ser cometido contra la autoridad policial y tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, dos hechos en concurso real, en calidad de autor". En contraposición la defensora planteó que su pupilo no es el autor de los hechos que se acaban de plantear y solicitará su absolución. En tanto, para mañana martes se espera continuar con las declaraciones testimoniales.

Entre las cuestiones preliminares planteadas por la defensa el tribunal resolvió por unanimidad rechazar el planteo de nulidad de la defensa sobre que un funcionario de fiscalía no puede realizar una audiencia preliminar. También el tribunal rechazó el planteo defensivo de la inconstitucionalidad del art. 112, ya que no se evidenció agravio alguno y no se citó la norma considerada inconstitucional. Por último el tribunal resolvió incorporar todos los elementos de prueba solicitados por la defensora, más allá de la oposición fiscal, haciendo prevalecer el derecho a defensa en juicio por sobre cuestiones formales.

Cabe señalar que presidió el debate Gladys Olavarría e integraron el tribunal Daniela Arcuri y Jorge Odorisio, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Telma Sánchez, abogada particular del mismo.

RAID DELICTIVO

El primer hecho a ventilar en juicio que se inició hoy, se produce el día 16 de Octubre de 2016, siendo aproximadamente las 13.30 horas, en circunstancias en que otra víctima se encontraba en el interior del dormitorio de su vivienda, sita en calle Oscar Millapi al 1100 de esta ciudad, cuando arribó al lugar Axel Nieves en compañía de al menos dos sujetos más de sexo masculino que hasta el momento no pudieron ser identificados, todos a movilizándose a bordo del rodado Chevrolet, modelo Corsa, color verde, y Nieves valiéndose de un arma de fuego calibre a determinar efectuó al menos 4 disparos con la vivienda de mención impactando dos de ellos en la puerta de acceso y los otros dos restantes en la ventana frontal provocando su ruptura, para acto seguido darse a la fuga rápidamente.

El segundo hecho acontece el día 16 de octubre de 2016, siendo aproximadamente las 14:30 horas, en circunstancias en que Jonathan Sierra y Ezequiel Soto se encontraban caminando por calle Huergo casi intersección con Los Jazmines de esta ciudad, Axel Nieves junto a otros sujetos no identificados arribaron al lugar a bordo del rodado Chevrolet modelo Corsa, color verde, descendió del mismo portando un arma de fuego calibre a determinar, se dirigió hacia los primeros mencionados y les manifestó: "...hijos de puta ustedes me prendieron fuego la casa...", haciendo referencia al incendio de la vivienda ubicada en calle Las Margaritas 912, lugar de residencia el mencionado.

Inmediatamente Nieves apuntó contra la humanidad de Sierra y Soto y con claras intenciones de acabar con la vida de los mismos, le efectuó un primer disparo a Ezequiel Soto quien ante ello salió corriendo en dirección a una escalera aledaña que conduce a la parte alta del barrio, aprovechando esa ocasión para efectuarle dos disparos más los que impactaron en su espalda. Seguidamente disparó contra Sierra impactando el proyectil en su glúteo izquierdo lo que provocó su cayera al suelo logrando reincorporarse rápidamente corriendo por calle Las Margaritas en dirección a Huergo, donde a escasos metros cayó nuevamente al suelo, oportunidad en que Nieves se colocó frente a él, apuntó sobre su abdomen y gatilló tres veces no logrando provocar los disparos por causas ajenas a su voluntad. En esos momentos comenzaron a llegar a lugar los familiares de Sierra y Soto por lo que Nieves se dio a la fuga. Producto del accionar de Axel Nieves.