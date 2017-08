El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 22 agosto 2017 Defensa será el rival de River en los 8vos. de final de la Copa Argentina Defensa y Justicia derrotó en la tarde de ayer a Temperley 2 a 0, por los 16vos. de final de la Copa Argentina, con goles de Ciro Rius a los 34 minutos de la primera etapa y de Matías Sosa a los 35 minutos del complemento, y en octavos de final jugará ante River -que el domingo eliminó a Instituto 4 a 1 en Mar del Plata- en día y sede a determinar.

El partido se jugó en el Cilindro de Avellaneda de Racing y fue arbitrado por Juan Pablo Pompei.

Desde el inicio Defensa y Justicia jugó mejor, fue de menor a mayor, terminó manejando el desarrollo y tuvo más chances que su rival.

Defensa ganó la zona del mediocampo y fue más preciso al momento de manejar la pelota.

Temperley estuvo impreciso en el fondo, le costó salir jugando por la presión del rival y las chances a favor que tuvo fueron gracias a los desbordes de Emiliano Ozuna, como a los 2m. con un centro desde la izquierda a Ezequiel Montagna, quien de frente al arco definió mal.

Pero salvo al inicio del partido, Temperley después no tuvo poderío ofensivo.

A los 3m. Gonzalo Castellani envió un centro para Juan Cruz Kaprof, cuyo remate pasó cerca del palo izquierdo de Josué Ayala, y dos minutos después Rafael Delgado remató apenas desviado.

A los 20m. respondió Temperley con otro centro de Ozuna que no pudo conectar Juan Ignacio Sánchez Sotelo, hasta que a los 34m. un centro de Castellani fue conectado por Rius, casi debajo del arco, para abrir el marcador.

En el complemento arrancó mejor Temperley, más adelantado en el campo respecto de lo mostrado en el primer tiempo, con mayor necesidad que buen juego, pero le duró poco.

Ozuna, el único que desequilibró en el primer tiempo, no pudo hacerlo durante la segunda parte y no generó situaciones de peligro.

Es más, la primera de riesgo fue para Defensa, a los 40 segundos, con un centro atrás de Castellani para un remate de Delgado que pasó apenas por encima del travesaño.

El "Halcón" comenzó a controlar la pelota con el correr de los minutos, con la tranquilidad del resultado a favor, volvió a ganar el medio y dominó el resto del encuentro, porque fue más sólido, mejor en todos los sectores de la cancha y con Castellani como figura y conductor.

Tuvo algunas chances para ampliar la diferencia, pero no lograron ser efectivos en la definición, como a los 18m. con un disparo de Leonel Miranda que fue rechazado por un defensor en la línea.

A los 35min. Sosa recibió de Fernando Márquez y con gran definición de frente al arco venció a Ayala y marcó su primer gol en primera división.

Y a los 39m. un centro de Delgado fue conectado por Márquez y Ayala la mandó exigido al córner.

En definitiva el triunfo del "Halcón" fue merecido y ahora va por River.



SINTESIS



TEMPERLEY 0 - DEFENSA Y JUSTICIA 2

Temperley: Josué Ayala; Adrián Scifo, Gastón Aguirre, Ignacio Boggino y Gonzalo Escobar; Adrián Arregui, Alexis Zárate y Leonardo Di Lorenzo; Ezequiel Montagna; Juan Ignacio Sánchez Sotelo y Emiliano Ozuna. DT: Gustavo Álvarez.

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Pablo Alvarado, Luis Jerez Silva y Hugo Silva; Ignacio Rivero, Leonel Miranda, Andrés Cubas y Rafael Delgado; Juan Kaprof, Ciro Rius y Gonzalo Castellani. DT: Nelson Vivas.

Gol PT: 34m. Rius (DyJ).

Gol ST: 35min. Sosa (DyJ).

Cambios ST: 2m. Rodrigo De Ciancio x Aguirre (T), 14m. Fernando Márquez x Kaproff (DyJ), 16m. Matías Sosa x Rius (DyJ), 17m. Ramiro Costa x Sánchez Sotelo (T), 22m. Marcos Figueroa x Montagna (T) y 27m. Franco Cristaldo x Castellani (DyJ).

Amonestados: Boggino, Scifo y Aguirre (T).

Cancha: Racing Club.

Arbitro: Juan Pablo Pompei.



