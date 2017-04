El Patagónico | Deportes - 05 abril 2017 Del Potro confirmó su presencia en los tres Grand Slam que restan en el año "Feliz de poder contarles mi calendario de torneos con anticipación, lo cual no podía hacer en 2016 cuando regresé al tenis. Nos vemos ahí!", avisó el tandilense.

El tenista argentino Juan Martín Del Potro, 35to. en el ránking de ATP, confirmó ayer su presencia en los próximos tres Grand Slam del circuito, al publicar su calendario deportivo hasta setiembre en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, el deportista ratificó sus intervenciones en los certámenes de Estoril (1/5), Madrid (7/5), Roma (14/5), Roland Garros (28/5) y agregó las siguientes: Hertogenbosch (12/6), Queen's (19/6), Wimbledon (3/7) en césped; Washington (31/7), Montreal (7/8), Cincinnati (13/8) y US Open (20/8) en superficie dura.

Por otro lado, Del Potro dejó abierta la puerta a una posible ausencia en el choque contra Kazajistán por el repechaje de permanencia en la Copa Davis.

"Prefiero quedarme con lo que pasó el año pasado y no pensar en lo que vendrá. Fue muy fuerte todo lo de 2016. Conseguimos algo que todos queríamos, que era una cuenta pendiente. Y en mi cabeza vuelven todo el tiempo esos recuerdos", comentó el jueves ante la consulta de si figuraba en sus planes integrar el equipo que buscará, del 15 al 17 de setiembre.

"Hoy me siento realizado con lo que hicimos. Después de haber traído la Copa en 2016, con todo lo que costó, ahora me pongo otros desafíos", concluyó el tenista.



SCHWARTZMAN PERDIO EN EL MASTERS 1000 DE MONTECARLO

El argentino Diego Schwartzman perdió ayer ante el español Rafael Nadal por 6-4 y 6-4 en el Masters 1000 de Montecarlo, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 4.273.775 euros.

Schwartzman, ubicado en el puesto 41ro. del ránking mundial de la ATP, mostró buen nivel ante el mallorquín (7mo.) aunque no le alcanzó para vencerlo y perdió así por tercera vez en su historia con el español, ya que previamente lo hizo en Acapulco 2013 y el US Open de 2015.

El tenista argentino, de 24 años y surgido del Club Náutico Hacoaj, cumplió en el Principado su mejor actuación en un torneo de la serie Masters 1000, luego de haber vencido consecutivamente al australiano Bernard Tomic (43), al español Roberto Bautista Agut (18) y al alemán Jan Lennard Struff (58).

De esta manera, Nadal se afianzó como uno de los máximos candidatos al título, algo que sucedió en siete ocasiones, con el británico Andy Murray (1) eliminado el jueves pasado y con la caída de ayer a la mañana del serbio Novak Djokovic (2) ante el belga David Goffin (13) por 6-2, 3-6 y 7-5.

Además, la jornada se completó con los siguientes resultados:

Alberto Ramos (España) venció a Marin Cilic (Croacia) por 6-2, 6-7 y 6-2.

Lucas Pouille (Francia) superó a Pablo Cuevas (Uruguay) por 6-0, 3-6 y 7-5.

