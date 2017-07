El Patagónico | Deportes | TENIS - 04 julio 2017 Del Potro debuta ante Kokkinakis luego de un mal arranque argentino A las 7:30 jugará el argentino en el court número 2 del All England Club de Londres, de acuerdo con el programa divulgado ayer por la organización. También juegan Diego Schwartzman (37) frente al búlgaro Grigor Dimitrov (11) y el marplatense Horario Zeballos (52) contra el italiano Paolo Lorenzi (33). Ayer perdieron en el inicio Carlos Berlocq, Renzo Olivo y Nicolás Kicker.

El tenista Juan Martín Del Potro, primera raqueta argentina, debutará hoy en Wimbledon a las 7.30 cuando se enfrente al australiano Thanasi Kokkinakis en el court número 2 del All England Club de Londres, de acuerdo con el programa divulgado hoy por la organización.

El tandilense, preclasificado número 29, jugará por octava vez el tradicional torneo inglés, donde registra como mejor participación histórica las semifinales alcanzadas en 2013.

Por otra parte, Diego "Peque" Schwartzman saldrá a la cancha no antes de las 11.30 para enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov -decimotercer preclasificado- en su partido correspondiente a la primera ronda.

En tanto, el marplatense Horacio Zeballos será el último argentino en debutar, pasado el mediodía argentino, en otro encuentro de la fase inicial ante el italiano Paolo Lorenzi (32).



BERLOCQ, OLIVO Y KICKER TUVIERON UN MAL ARRANQUE



Los tenistas argentinos Carlos Berlocq, Renzo Olivo y Nicolás Kicker se despidieron rápidamente del Abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que se juega sobre el césped londinense del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Inglaterra, al caer ayer en sus debut con el georgiano Nikolez Basilashvili, el bosnio Damir Dzumhur y el estadounidense Steve Johnson, respectivamente.

El chascomusense Berlocq (80) cayó ante el georgiano Basilashvili (54), por 6-4, 7-6 (7-3) y 6-1, tras dos horas y 18 minuto de juego.

Por su parte, el rosarino Olivo (89) perdió con el bosnio Dzumhur (83) por 6-2, 6-0 y 6-1, luego de una hora y 15 minutos de partido.

En tanto que el bonaerense Kicker (94) sucumbió frente al estadounidense Johnson (31) por 6-4, 7-5 y 6-3, en una horas y 58 minutos de juego.

En otro orden el rosarino Facundo Bagnis (107) jugaba con el rumano Radu Albot (111) y mañana lo harán el tandilense Juan Martín del Potro (32) ante el australiano Thanasi Kokkinakis (486),

Por último, el escocés Andy Murray, defensor del título y número uno del mundo, se impuso ayer sobre el ruso Aleksandr Búblik por 6-1, 6-4 y 6-2.





