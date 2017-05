El Patagónico | Deportes - 28 mayo 2017 Del Potro encabeza la 'legión' argentina en Roland Garros En total serán nueve los argentinos que jugarán el torneo que cierra la gira sobre polvo de ladrillo y que tiene como dominador absoluto al español Rafael Nadal, quien irá en busca de su décima corona y es más favorito que el británico Andy Murray y el serbio Noval Djokovic.

El tandilense Juan Martín Del Potro, artífice de la histórica conquista de la Copa Davis hace seis meses, será el gran referente entre los nueve tenistas argentinos que desde hoy competirán en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, el torneo que cierra la gira sobre polvo de ladrillo y que tiene como dominador absoluto al español Rafael Nadal, quien buscará su décima corona y es más favorito aún que el británico Andy Murray, número uno del planeta, y que el serbio Novak Djokovic, el campeón defensor.

Del Potro, nacido en Tandil y ubicado en el puesto 30 del ránking mundial de la ATP, volverá a jugar el certamen parisino que altera la tranquilidad habitual de la zona de Bois de Boulogne luego de cinco años, cuando perdió en cuartos de final de la edición 2012 con el suizo Roger Federer, y en su debut se encontrará con otro argentino y también campeón de la Davis, el 'zurdo' bahiense Guido Pella (114), quien ingresó al torneo luego de atravesar la clasificación.

La "Torre de Tandil" y Pella jugaron una sola vez, el año pasado en la ronda inicial del Masters 1000 de Miami, con victoria de "Delpo" por 6-0 y 7-6 (7/4).

En el caso de avanzar a la segunda ronda, el tandilense se encontrará con el español Nicolás Almagro (67) o el chipriota Marcos Baghdatis (60), y en un eventual acceso a la tercera ronda, en su radar asoma el escocés Murray, sin buenos resultados este año pero aún con el número uno del mundo en su poder.

Además de la "Torre de Tandil" y Pella, habrá otros siete argentinos en el "Mundial" sobre polvo de ladrillo: Horacio Zeballos, Diego Schwartzman, Renzo Olivo, Federico Delbonis, Carlos Berlocq, Nicolás Kicker y el santiagueño Marco Trungelliti, quien al igual que Pella atravesó la clasificación.

El marplatense Zeballos (64) jugará en la ronda inicial ante el francés Adrian Mannarino (53) y en el caso de superarlo su siguiente rival surgirá entre el sacador croata Ivo Karlovic (24) y el griego Stefanos Tsitsipas (202), surgido de la clasificación, mientras que el rosarino Olivo (91) tendrá un debut casi inaccesible ante el local Jo-Wilfried Tsonga (13).

En el caso de que el rosarino de el gran 'batacazo' y elimine el ídolo francés, en la segunda ronda le tocaría el inglés Kyle Edmund (50) o el portugués Gastao Elías (125).

El azuleño Delbonis (139), por su parte, debutará ante el ruso Konstantin Kravchuk (129) y si lo vence le tocará el croata Marin Cilic (8) o el letón Ernests Gulbis (225), mientras que "Charly" Berlocq (63) se medirá en la ronda inicial con el ucraniano Alexandr Dolgopolov (87), campeón este año del Argentina Open.

En el caso de avanzar a la segunda ronda, Berlocq se encontrará con el suizo Stanislas Wawrinka (3), campeón en la edición 2015 de Roland Garros, o con el eslovaco Josef Kovalik (152), surgido de la clasificación.

El bonaerense Kicker (94), luego de haber llegado esta semana hasta los cuartos de final en el ATP 250 de Lyon, jugará en la ronda inicial con el bosnio Damir Dzumhur (96), y si lo supera le tocará luego el uruguayo Pablo Cuevas (23) o el francés Maxime Hamou (282), proveniente de la "qualy".

El "Peque" Schwartzman (41), el tenista argentino con mejor rendimiento del año luego de Del Potro, debutará ante el ruso Andrey Rublev (117), quien proviene de la clasificación, y si avanza podría tocarle el alemán Mischa Zverev (33) u otro surgido de la "qualy", el italiano Stefano Napolitano (185).

El santiagueño Trungelliti (161), por último, tendrá un debut complicado ante una de las promesas del tenis francés, Quentin Halys (126), de 20 años y una estatura imponente de 191 centímetros.

En el caso de avanzar a la segunda ronda, "Trunge" se encontrará con el español Guillermo García López (153) o el luxemburgués Gilles Muller (27).



LOS FAVORITOS

En cuanto a los favoritos, Murray (1), quien debutará ante el ruso Andrey Kuznetsov (85), y el serbio Novak Djokovic (2) lo hará frente al catalán Marcel Granollers (76).

Sin embargo, el gran candidato es el súper campeón español Rafael Nadal (4), ganador de Roland Garros en nueve ocasiones (la última en la edición 2014) y considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo.

El mallorquín, con un récord de 72 victorias y apenas dos derrotas en Roland Garros, viene afilado en la gira sobre polvo de ladrillo, así ganó Montecarlo, Barcelona y Madrid, y enfrentará en la ronda inicial al francés Benoit Paire (45).

Las grandes amenazas al reinado de Nadal son el austríaco Dominic Thiem (7), de 23 años, y el alemán Alexander Zverev (10), de 20.



SIN EL GRAN ROGER

Roland Garros extrañará al notable suizo Roger Federer, ganador este año del primer Grand Slam del año, el abierto de Australia, más los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y que por propia decisión no tomó parte de la gira sobre polvo de ladrillo, sino que prefirió entrenarse para jugar desde el mes próximo en césped los torneos previos a Wimbledon y llegar bien preparado al tercer "grande" del calendario tenístico.

Tampoco estará el tandilense Juan "Pico" Mónaco, cuya mejor actuación en Roland Garros fueron dos accesos a octavos de final, en 2007 y 2012, pero tiene el récord de no haber faltado a ninguna edición del abierto francés entre 2004 y 2016.

Entre las damas no estará estadounidense Serena Williams, campeona en las ediciones de 1999 y 2010, alejada del circuito debido a que está embarazada, y tampoco habrá ninguna representante argentina, algo que últimamente es moneda frecuente, en el cuadro principal que encabezará la alemana Angelique Kerber.

El Grand Slam francés comenzará este domingo con la presencia segura de un argentino en la cancha, el marplatense Zeballos (ante el local Mannarino) y también podría incluirse para el último turno al santiagueño Trungelliti.

