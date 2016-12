Del Potro: "la Davis es lo que nos deja dormir tranquilos"

"Me conformaba con jugar al tenis nuevamente y me encontré con situaciones históricas. Hoy puedo celebrar las cosas más lindas que me están pasando en mi carrera", dijo el líder del equipo nacional que conquistó en Croacia la Copa Davis, antes de enfrentar a Ferrer por el segundo desafío de la Copa Peugeot, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

Mientras era ovacionado por las 5.000 personas que se acercaron en una noche calurosa hasta el estadio donde Argentina cayó en 2008 contra España por la final de la Davis, Del Potro dijo que "terminar el año trayendo a casa la Copa que durante tantos años nos esquivó es un alivio grande".

"La Davis es lo que nos deja dormir tranquilos", destacó, tal como había hecho anoche en el primer cruce de esta exhibición, el actual número 38 del mundo, quien admitió que si a principios de 2016 le hubieran pronosticado un año como el que tuvo, hubiera dicho "que estaban todos locos".