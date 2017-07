El Patagónico | Deportes | TENIS - 03 julio 2017 Del Potro lidera la expedición argentina en Wimbledon, el reino del suizo Federer Será una vez más el faro entre los siete tenistas "albicelestes" que jugarán a partir de hoy el tercer Grand Slam del año. El tandilense tendrá mañana un debut complicado ante el australiano Kokkinakis, una promesa de 21 años.

El tandilense Juan Martín Del Potro, que tendrá un debut complicado ante el australiano Thanasi Kokkinakis, será una vez más el faro entre los siete tenistas argentinos que jugarán a partir de hoy el abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, en el que el suizo Roger Federer buscará su octava corona y destronar al británico Andy Murray, el campeón vigente que ve tambalear su reinado.

Del Potro, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, debutará sobre el césped del coqueto All England Club londinense, cortado a ocho milímetros de altura, ante Kokkinakis (478), una promesa del tenis australiano afectado en la última temporada por varias lesiones que retrasaron su crecimiento, aunque se trata de un tenista peligroso, de apenas 21 años.

En el caso de ganar, la "Torre de Tandil" jugará su siguiente partido ante el letón Ernests Gulbis (576) o el dominicano Víctor Estrella Burgos (93), y en un eventual acceso a la tercera ronda se encontrará con el serbio Novak Djokovic (4), segundo cabeza de serie detrás del británico Murray (1), el líder del ranking mundial que defenderá el título.

Del Potro, campeón de la Copa Davis con la Argentina en noviembre pasado, en la histórica victoria sobre Croacia (3-2) en Zagreb, tuvo una buena actuación en Wimbledon el año pasado, con sus victorias sobre el francés Stéphane Robert (146) y el suizo Stan Wawrinka (3), y la eliminación en la tercera ronda a manos del francés Lucas Pouille (15).



LOS OTROS SEIS "ALBICELESTES"



El tandilense será el líder de una delegación argentina que se completa con otros seis tenistas: Carlos Berlocq, Renzo Olivo, Facundo Bagnis, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos y Nicolás Kicker.

Berlocq (80), a los 34 años muy probablemente en su último Wimbledon, ya que madura la decisión de retirarse del tenis a fin de año, jugará en la ronda inicial ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (51), y en el caso de superarlo le tocará el italiano Thomas Fabbiano (95) o el estadounidense Sam Querrey (28).

El rosarino Olivo (87) se medirá en el debut con el bosnio Damir Dzumhur (83) y si lo pasa irá contra el croata Ivo Karlovic (23) o el esloveno nacionalizado británico Aljaz Bedene (56), mientras que el santafecino Facundo Bagnis (106) enfrentará al moldavo Radu Albot (116) y de superarlo le tocará su compatriota Nicolás Kicker (91) o el estadounidense Steve Johnson (31).

El "Peque" Schwartzman (37), el mejor tenista argentino después de Del Potro, enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (11) y si lo vence le tocará el británico James Ward (1069) o el chipriota Marcos Baghdatis (79).

El marplatense Horacio Zeballos (49), por último, de muy buena temporada, debutará ante el italiano Paolo Lorenzi (33) y si le gana enfrentará al serbio Janko Tipsarevic (61) o al estadounidense Jared Donaldson (65).



LOS FAVORITOS



Entre los favoritos al título, las miradas estarán depositadas en Federer, quien llega en gran forma tras haber sido campeón en Australia, Indian Wells y Miami. Luego se tomó un descanso para regresar a pleno con otro título sobre el césped de Halle, como aperitivo de Londres, en donde intentará cumplir su misión de reconquistar la corona que ganó por séptima vez en 2012.

A los 35 años, Federer, ganador de 18 torneos de Grand Slam (tiene una colección de 92 ATP), llega mejor que Murray, quien este año sólo se coronó en Dubai, también que el español Rafael Nadal, ganador de 15 grandes (incluida la última edición de Roland Garros) y campeón en All England dos veces, en 2008 y 2010, y que el serbio Novak Djokovic.

Federer es el gran favorito, más allá de que Nadal cumplió una notable gira sobre polvo de ladrillo, con sus títulos en Madrid, Barcelona, Montecarlo y Roland Garros, y regresará a Wimbledon con sed de revancha luego de su última participación, en 2015, cuando perdió en forma sorpresiva con el alemán Dustin Brown en la segunda ronda del torneo.

Otro tenista a tener siempre en cuenta es Djokovic, campeón este año en Doha y tres veces en Wimbledon (2011, 2014 y 2015), mientras que el suizo Stan Wawrinka pretende mejorar su producción sobre el césped de Wimbledon, que no fue buena, con dos accesos a cuartos de final consecutivos, en 2014 y 2015.

En cuanto a los rivales de los favoritos para la ronda inicial, Murray enfrentará al kazajo Aleksandr Búblik (134); Djokovic se medirá con el eslovaco Martin Klizan (44); Nadal con el australiano John Millman (137) y Federer con el ucraniano Aleksandr Dolgopolov (84).



DAMAS SIN SERENA NI ARGENTINAS



Entre las damas, no habrá una vez más representantes argentinas, tampoco estará la estadounidense Serena Williams, siete veces campeona en Wimbledon incluidas las ediciones de 2016 y 2017, y actualmente alejada del tenis debido a que se encuentra embarazada.

La máxima favorita es la alemana Angelique Kerber (1), quien debutará frente a la estadounidense Irina Falconi (246), y la segunda la rumana Simona Halep (2), que tendrá como rival en la ronda inicial a la australiana Marina Erakovic (129).



