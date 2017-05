El Patagónico | Deportes | TENIS - 31 mayo 2017 Del Potro regresó a Roland Garros con un cómodo triunfo sobre Pella La "Torre" de Tandil se impuso ante el tenista bahiense por 6-2, 6-1 y 6-4 en un partido que le fue ampliamente favorable. Renzo Olivo se imponía al francés Jo-Wilfred Tsonga, pero el partido fue suspendido por falta de luz por lo que lo terminarán de completarlo hoy.

El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis en la Argentina, protagonizó ayer un regreso exitoso a Roland Garros luego de cinco años de ausencia y se instaló sin pasar sobresaltos en la segunda ronda tras superar al bahiense Guido Pella por 6-2, 6-1 y 6-4, en un partido que le fue ampliamente favorable.

Por su parte, el partido entre Renzo Olivo (91) y el ídolo francés Jo-Wilfred Tsonga (11) fue suspendido por falta de luz cuando el rosarino se imponía 7-5, 6-4, 6-7 y 5-4 en tres horas y 24 minutos de juego.

Olivo, quien estuvo 5-3 con su saque, retornará hoy al circuito para finalizar el partido ante uno de los favoritos del certamen, en un busca de un verdadero golpe.

Del Potro, ubicado en el puesto 30 del ránking mundial de la ATP, jugó un tenis sin fisuras y eliminó a Pella (115) en una hora y 50 minutos en su regreso al Grand Slam parisino tras su última aparición en 2012, cuando perdió con el suizo Roger Federer en cuartos de final y luego no pudo jugarlo debido a las reiteradas operaciones a las que se sometió en la muñeca izquierda.

El tandilense de 28 años, semifinalista en Roland Garros en 2009, el año en el que conquistó el US Open, jugará su próximo partido frente al español Nicolás Almagro (69), que ayer superó al chipriota Marcos Baghdatis (62) por 6-7 (3/7), 6-4, 6-3 y 7-6 (7/1), con la intención de seguir avanzando en el certamen que se desarrolla en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

Del Potro lidera 3-0 el historial sobre Almagro, de 31 años, ganador de 13 títulos de la ATP (todos sobre polvo de ladrillo) y quien es entrenado por el argentino Mariano Monachesi. El tandilense superó al de Murcia en los torneos de Tokio y Shanghai 2013, y también la última vez que se enfrentaron en el torneo de Estocolmo en 2016.

El 'duelo' argentino entre dos héroes de la Copa Davis, puesto que ambos estuvieron el 27 de noviembre pasado en la histórica victoria sobre Croacia (3-2) en Zagreb, que derivó en la conquista del ansiado trofeo, fue claramente favorable a "Delpo", tanto como lo había sido el anterior, el año pasado en la ronda inicial del Masters 1000 de Miami por 6-0 y 7-6 (7-4).

Del Potro comenzó muy prendido, firme con su derecha e implacable con el saque, y Pella, surgido de la clasificación, fue un cúmulo de nervios, como si lo presionara enfrentar al tandilense.

La "Torre de Tandil" logró un quiebre rápido (2-0) y luego se puso 3-0 y 4-1 con un dominio total de la situación, ante un rival que no encontraba respuestas, así se llevó el set por 6-2 tras apoderarse de nuevo del servicio de Pella, en una definición que llegó con un excelente revés paralelo.

El tandilense acentuó su dominio en el segundo parcial ante la atenta mirada de Daniel Orsanic, el capitán de Copa Davis que está en Roland Garros para ver en acción a los tenistas argentinos.

Como detalle de su juego, "Delpo" empezó a golpear de revés (no empujaba la pelota como había hecho en el torneo previo que jugó en Lyon) y eso también sorprendió a Pella, que seguía sin encontrar la manera de complicarlo.

Del Potro se mantuvo implacable con su servicio y también acertó en la devolución, así quebró a Pella dos veces más (3-1 y 5-1) hasta llevarse el set por 6-1.

El "Zurdo" Pella recién reaccionó en el tercer parcial, cuando logró mantener su servicio con mayor comodidad y así al menos dejó el partido igualado hasta el 4-4, hasta que volvió a ceder su saque.

Del Potro lo quebró (5-4) con una derecha paralela y luego definió con su servicio en el primer 'match point' que tuvo a su favor, para cerrar el partido con un ace.

El tandilense se mostró sólido y no sufrió desgaste físico, así que llegará pleno al próximo partido ante Almagro en un cuadro que podría depararle en la tercera ronda al británico Andy Murray, número uno del mundo y su rival desde la época de juveniles.

En otro partido jugado en forma simultánea, Carlos Berlocq (64) quedó eliminado en la ronda inicial al perder con el ucraniano Alexandr Dolgopolov (89) por 7-5, 6-3 y 6-4.

Para Berlocq se trató de su décima participación en Roland Garros y de la quinta derrota ante el ucraniano, campeón del Argentina Open este año, al que apenas pudo vencer en dos ocasiones.

En tanto, los otros cuatro argentinos que superaron la ronda inicial, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Nicolás Kicker y Marco Trungelliti, volverán a jugar hoy.

El "Peque" Schwartzman (41), vencedor en la ronda inicial del ruso Andrey Rublev (118) se medirá con el italiano Stéfano Napolitano (187).

El marplatense Zeballos (65), luego de haberse impuesto en el debut sobre el francés Adrian Mannarino (54), enfrentará al gigante croata Ivo Karlovic (24).

El bonaerense Kicker (87), quien eliminó en la primera ronda al bosnio Damir Dzumhur (96), jugará ante el uruguayo Pablo Cuevas (23).

El santiaqueño Trungelliti (162), por último, luego de haber atravesado la clasificación y superado al francés Quentin Halys (126), enfrentará al español Guillermo García López (153).

El Abierto de Roland Garros es el segundo Grand Slam del año (en enero se jugó el Australia Open), se juega sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 16.790.000 euros.

La máxima sorpresa de ayer fue la eliminación temprana del alemán Alexandre Zverev, número 10 del mundo y campeón del Masters 1000 de Roma, quien perdió con el español Fernando Verdasco por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2.



