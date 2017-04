El Patagónico | Deportes | TENIS - 27 marzo 2017 Del Potro se las ve con Federer en Miami El argentino derrotó al holandés Robin Haase y ahora se las verá con el suizo, campeón de este torneo en 2005 y 2006.

El argentino Juan Martín Del Potro debutó en el Masters 1000 de Miami con la victoria de ayer por la madrugada en dos sets al holandés Robin Haase por 6-2 y 6-4 en un partido de segunda ronda que le acreditó el derecho a jugar la siguiente instancia con el suizo Roger Federer, campeón del torneo en 2005 y 2006.

El tandilense, 29no. preclasificado en el certamen que se disputa sobre las canchas rápidas de Crandon Park (6.993.450 dólares en premios), empleó una hora y 21 minutos para doblegar por tercera vez en tres partidos al europeo que también había eliminado en Wimbledon 2012 y Basilea 2016.

Del Potro, de 28 años, jugará hoy -cerca de las 16:30- ante la leyenda suiza (35), que se estrenó con una trabajosa victoria por 7-6 (2) y 6-3 sobre el estadounidense Frances Tiafoe, de 19 años procedente de la clasificación previa.

Ante Federer, cuarto favorito en Miami, el argentino ganó cinco partidos y perdió quince, entre ellos el último que disputaron en la Copa Masters de Londres en 2013. Ese mismo año Del Potro le ganó en Basilea, lo que representa éxito más reciente frente al helvético.

En la actual temporada, Del Potro jugó tres partidos frente a jugadores del "top ten" y en todos terminó derrotado. El canadiense Milos Raonic (5) lo sacó del ATP de Delray Beach y el serbio Novak Djokovic (2) de Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells.

"No estoy teniendo suerte en los sorteos -admitió al respecto-, mi próxima ronda ya será una exigencia extrema, pero bueno, hace tiempo atrás no imaginaba que pudiera volver a vivir todo esto así que estoy contento y trato de disfrutarlo al máximo".

El argentino, que regresó al circuito la temporada pasada después de tres operaciones en su muñeca izquierda, valoró la victoria ante el holandés porque "las primeras rondas nunca son fáciles de jugar".

"Además, las condiciones de hoy no eran las ideales por el viento, la lluvia y la humedad. Fue un partido difícil, en el segundo set Haase levantó su nivel pero en el cuatro iguales y el último game aceleré un poco y pude hacer la diferencia", subrayó en diálogo con el canal ESPN.

Del Potro tuvo una sólida presentación en Miami, donde mostró la contundencia de su derecha, la agresividad de su servicio y pinceladas de su jerarquía para doblegar a su rival.

El serbio Djokovic es el vigente tricampeón del Masters 1000 de Miami, que también ganó en 2007, 2011 y 2012, pero en esta edición no participa por una lesión en el codo derecho.



DELBONIS PASO A OCTAVOS



El azuleño Federico Delbonis se instaló ayer en los octavos de final, luego de vencer al alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (5) y 6-1 en una hora y 18 minutos de juego.

El argentino, número 57 del ránking mundial, jugará la siguiente instancia con el japonés Kei Nishikori, número cuatro del mundo y segundo preclasificado, que eliminó al español Fernando Verdasco por 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-1.

El argentino y el nipón se enfrentaron una vez en la clasificación previa del Masters 1000 de Roma y la victoria correspondió al asiático en tres sets.

En su cuarta participación, Delbonis ya alcanzó su mejor actuación en Crandon Park, donde se despidió en primera ronda en 2014 y en la segunda vuelta los dos años siguientes.

Por su parte, bahiense Guido Pella quedó eliminado, al perder con el francés Nicolás Mahut por 6-4 y 6-3 en una hora y 16 minutos.



