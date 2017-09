El Patagónico | Deportes - 06 septiembre 2017 Del Potro se mide con Federer por un lugar en las semifinales del US Open

El tandilense Juan Martín Del Potro, campeón en Nueva York en 2009 y que le ganó, en forma heroica el lunes, al top austríaco Dominic Thiem, jugará hoy frente al crack suizo Roger Federer por los cuartos de final del US Open, instancia en la que ayer fue eliminado el porteño Diego Schwartzman.

Del Potro, ubicado en el puesto 28 del ranking mundial ATP, se medirá mañana -no antes de las 20, hora de la Argentina- frente al suizo Federer (3), considerado el mejor tenista de todos los tiempos.

El tandilense, campeón en 2009 cuando le ganó la final a Federer, se instaló en cuartos de final tras haber superado al suizo Henri Laaksonen (94), a los españoles Adrián Menéndez Maceiras (148) y Roberto Bautista Agut (13), y en la noche del lunes al austríaco Dominic Thiem (8) en una actuación épica, ya que jugó con un fuerte estado gripal, estaba dos sets abajo y salvó un par de "match points" para llevarse la victoria con una remontada histórica.

La "Torre de Tandil" recuperó en Nueva York buena parte de su tenis (sobre todo la derecha), el que lo llevó en 2016 a ganar su segunda medalla olímpica (obtuvo el bronce en Londres 2012 y la plata en Río 2016), el ATP de Estocolmo y la Copa Davis por primera vez en la historia siendo un "factor diferencial" en el equipo argentino, según lo definió el capitán Daniel Orsanic.

Del Potro, de 28 años, y Federer, de 36 jugaron 21 partidos por el circuito profesional de tenis, de los cuales el helvético se impuso en 16 y el argentino ganó cinco.

El ex número uno del mundo derrotó a "Delpo" la única vez que se enfrentaron este año, en el Masters 1000 de Miami, uno de los cinco torneos que ganó Federer en 2017.

El suizo viene en un gran año, en el que acumuló títulos en el Abierto de Australia y Wimbledon, dos de los Grand Slam, no participó en Roland Garros y buscará ahora una nueva edición del US Open, en el que el español Rafael Nadal (hoy número 1 del mundo) se perfila como su gran rival por el trofeo.

Por su parte, el "Peque" Schwartzman perdió ayer contra el español Pablo Carreño Busta por 6-4, 6-4 y 6-2 en uno de los cruces por los cuartos de final del US Open, último torneo de Grand Slam del año.

Para el tenista porteño, 33 del ranking mundial, fue de todas formas la mejor performance de su carrera en uno de los torneos grandes, con una victoria ante un top ten, el croata Marin Cilic (7), en la tercera ronda.

