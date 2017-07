Delincuentes armados entraron a robar al vestuario de ShowMatch

El personal del área de vestuario de Showmatch sufrió un robo en la tarde de este viernes. Dos hombres armados ingresaron al local ubicado frente a La Corte, en Fraga 167, pidieron plata y se llevaron un celular, una cartera y una mochila.

María Vilariño, la jefa de vestuario de Ideas del Sur, contó cómo fueron los hechos: "Pensaron que era una fábrica de zapatos. Nachito me dice 'María mirá esta gente...' me acerqué a la puerta y les dijes 'no se de lo que están hablando. Ahí sacaron las armas y nos fuimos a la sala de costuras atrás de todo. Estábamos muy asustados. Nos dijeron que nos tiremos al piso y se la agarraron con Nachito, que era el único hombre y le decían 'te vamos a matar".

La vestuarista recordó que le exigían 'Decime dónde está la plata'. "Me agarraron del brazo, yo estaba en el piso. Le dije 'señor esto es un vestuario acá no hay plata' y me tiraron al piso", contó a Este es el show.

Más detalles en RatingCero.com