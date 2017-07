El Patagónico | Deportes - 03 julio 2017 "Delpo" reconoció que llega con lo "justo" físicamente

Juan Martín del Potro reconoció ayer que físicamente llega con lo "justo" para el debut en Wimbledon, por una lesión en el pubis que arrastra desde su eliminación en Roland Garros.

"Estoy creo que justo", admitió Del Potro, quien desde el jueves pasado se entrena en las instalaciones del All England Club para llegar de la mejor forma al debut de mañana contra el australiano Thanasi Kokkinakis.

"Me tuve que saltar torneos por el problema que tengo, lo mismo que me pasó en Roland Garros. Es feo saltarme torneos, como el de Queen's, que me hacía ilusión, pero cuando surgen estas cosas hay que tomar decisiones", apuntó el tandilense, número 32 del ranking mundial, en declaraciones que recogió ayer la agencia española EFE.

Del Potro disputó su último partido el 3 de junio, cuando cayó con el británico Andy Murray, número uno del mundo, por la tercera ronda de Roland Garros y luego se bajó de los torneos de Hertogenbosch y Queen's.

"El problema lo sigo teniendo, no hay nada mágico que haga que algo importante se convierta en que no sea nada, pero la diferencia es que tras jugar Roland Garros, en vez de jugar los torneos de hierba, paré y me hice todos los chequeos necesarios y eso te lleva tiempo y el circuito sigue", explicó.

"Por eso me fui bajando de los torneos. Sigo un tratamiento para mi lesión. Sé que acabo aquí y vuelvo a casa. Como adaptación, venir a un Grand Slam de una, no es lo mejor sobre todo en esta superficie que cuesta, pero es lo que me está tocando", lamentó el mejor tenista argentino.

De cara al futuro, Del Potro ya se imagina una mejor preparación para el torneo de Estados Unidos, que conquistó en 2009.

"En estos últimos meses tuve que reprogramar todo mi calendario y jugar donde podía o me sentía contento. Ojalá pueda terminar este torneo y luego pensar en Estados Unidos. Son giras que me gustan y donde quiero cumplir con lo que quiero", remarcó el diestro, de 28 años.

En esta edición, Del Potro cumplirá diez años de su debut en Wimbledon, donde perdió en segunda ronda con el suizo Roger Federer, por aquel entonces número uno.

La intención del tandilense es mejorar la actuación del año pasado, cuando luego de superar al suizo Stan Wawrinka en segunda ronda, perdió con el francés Lucas Pouille.





