El Patagónico | Regionales | REGIONALES - 21 junio 2017 Demoraron a un camionero chileno por escapar del retén de Gendarmería "Supuestamente dieron la pasada, yo subí y después fue Gendarmería a buscarme. Gendarmería dio la orden. Si yo paso por al lado y supuestamente me fugué. ¿Cómo me voy a querer fugar, si estamos todos en la misma? Lamentablemente estamos en otro país y será así" dijo a El Patagónico José Meneses, un camionero chileno demorado ayer a la mañana por Gendarmería Nacional.

"No quiero hablar porque ayer (por el lunes) a la mañana fuimos a hablar pero nos toman de que somos chilenos, nos hacen a un lado" dijo Meneses.

"Hay discriminación, la Policía tiene que ser intachable; no te puede mirar así, como nada. Somos todas personas, independientemente de lo que hagan" dijo Ricardo Viejo, otro camionero chileno. "Gendarmería y Policía son arrogantes y déspotas con nosotros; nos han tratado mal. No han dado una respuesta como uno lo merece, como una persona. Somos todas personas y merecemos un respeto. Nosotros salimos nevando desde Puerto Natales, y mi otro colega desde Porvenir, y hemos llegado acá; si en algunos lugares ni hasta con cadena hemos pasado" agregó Viejo.

"No tenemos asistencia de nada, estamos a la suerte. El trato es muy malo", denunció el camionero chileno, quien también se quejó porque tampoco hubo intervención del Consulado de su país.



